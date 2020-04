focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione dell'Udinese

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - C'è solo un giocatore temporaneamente dell'Udinese, fino al 30 giugno del 2020. Ed è Ken Sema, laterale sinistro arrivato dal Watford, club che è collegato dalla stessa proprietà rispetto ai bianconeri. Così il discorso sarebbe semplice: gli Hornets lascerebbero il laterale in bianconero, ma anche senza ci sarebbero comunque tanti calciatori disponibili.

I RIENTRI - Sono moltissimi i giocatori in prestito, da Ingelsson a Balic, passando per Coulibaly, Matos, Perica, Scuffet - che piace al Torino - Bajic al Konyaspor. Questi solamente a giugno scorso, a cui si sono aggiunti Barak - che sarebbe in prestito al Lecce, bello capire se ci fosse una volata finale come si comporterebbe in assenza di regole - più Sierralta all'Empoli. La situazione, insomma, rimpolperebbe ulteriormente una rosa già abbastanza lunga.

LE SCADENZE - L'unico che andrebbe in regime di svincolo è Samuele Perisan, il terzo portiere dietro a Musso e Rafael. Un parametro zero che non andrebbe a intaccare granché la situazione calcistica, ma non è detto che nella prossima stagione qualcosa possa cambiare, considerato che Musso probabilmente verrà ceduto.