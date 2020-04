FOCUS TMW - Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della Fiorentina

focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della Fiorentina

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Il primo nome è senz'altro quello del brasiliano Dalbert, praticamente titolare in tutta la stagione ma che è in prestito secco dall'Inter. Rientrerà in nerazzurro, ma a sinistra ha giocato sempre. Rachid Ghezzal dovrebbe rientrare al Leicester City, non avendo convinto fino in fondo, così come Milan Badelj, per cui ci sarebbe un diritto di riscatto che non verrà esercitato. Igor è in prestito biennale, a differenza della situazione di quelli precedentemente citati, situazione simile a quella di Agudelo il cui riscatto diventerà obbligatorio in base alle presenze. Non rientrano, comunque, nei casi problematici al 30 di giugno.

I RIENTRI - Cristiano Biraghi tornerà in viola, perché non ha dato grandi risultati all'Inter, nonostante il diritto di riscatto. Lafont ha ancora un anno di prestito, mentre da capire quale sarà la situazione di Kevin Diks e David Hancko: torneranno e verranno nuovamente ceduti, difficilmente verranno riscattati da Aarhus e Sparta Praga. Invece Saponara, al Genoa, è un prestito che dipenderà dalla fine della stagione.

LE SCADENZE - Al 30 di giugno ci saranno anche alcuni addii: probabile che sia in anticipo quello di Cyril Thereau, che non ha praticamente mai giocato nelle ultime stagioni. Invece è da valutare l'eventuale prolungamento di Martin Caceres, l'altro in scadenza al 30 di giugno. Di fatto è possibile che rimanga anche per un anno in più.