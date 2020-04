focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della Juve

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Casella vuota. La Vecchia Signora, attualmente non ha giocatori in prestito da altri club, eccezion fatta per il solo Ettore Marchi, in forza all’Under 23.

I RIENTRI - In due, di fatto, la maglia bianconera non l’hanno nemmeno sfiorata. Parliamo di Dejan Kulusevski e Cristian Romero, rispettivamente in forza a Parma e Genoa: per il primo l'arrivo a Torino, quando si potrà, è scontato, mentre sul secondo le valutazioni sono in corso. Sempre al Genoa c’è Mattia Perin (prestito secco, ma con l’idea di parlare di un trasferimento definitivo), mentre in casa Cagliari gioca Luca Pellegrini (destinato a rientrare). Marko Pjaca è all’Anderlecht, dove in ogni caso potrebbe rimanere oltre il 30 giugno: c’è un accordo sulla parola per un altro anno di prestito. Curioso il caso di Dario Del Fabro e Laurentius Branescu: in prestito al Kilmarnock, in Scozia, dove la stagione in teoria finisce il 31 maggio. All’estero giocano anche Stephy Mavididi, in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Digione, e Matheus Pereira, al Barcellona B con la stessa formula. Capitolo Serie B: Nicolussi Caviglia al Perugia, Kastanos e Clemenza al Pescara. È quasi in B il Monza di Dany Mota Carvalho e Nicola Mosti: per entrambi obbligo di riscatto condizionato e quindi verosimile permanenza.

LE SCADENZE - Due leader, nessun punto interrogativo. I nomi sono pesanti: Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon. Il capitano di ieri deve solo mettere la firma sul rinnovo, anche perché andrà in ogni caso avanti nella prossima stagione. Stesso discorso per il capitano di ieri, pronto a firmare fino al 2021. Giugno o dicembre? Chi lo sa.