focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della Lazio

vedi letture

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Come in altri casi, nessun nome. La squadra a disposizione di Simone Inzaghi non annovera giocatori attualmente in prestito da altre società.

I RIENTRI - Qui i nomi sono tanti. La particolarità è che, per quelli di peso, è quasi sempre previsto il diritto di riscatto. Così Wallace (al Braga), Valon Berisha (Fortuna Dusseldorf), Milan Badelj (Fiorentina), Riza Durmisi (Nizza), Simone Palombi (Cremonese, ma con controriscatto in favore della Lazio), Alessandro Rossi (Juve Stabia, stessa formula di Palombi). A Castellammare gioca anche, ma in prestito semplice, Davide Di Gennaro. Asse caldo, è noto, con la Salernitana: ci giocano Kiyine, Dziczek, Maistro, Karo, Lombardi, Gondo e Cicerelli. Minala è in Cina, al Qingdao Huanghai, ma fino a dicembre 2020. All’estero, in Slovenia al Koper, anche Ivan Vargic. Che finisce anche nel paragrafo qui sotto.

LE SCADENZE - Il portiere croato è infatti uno dei giocatori, l’unico in prestito, in scadenza di contratto con la Lazio: difficile pensare al rinnovo, tanto più in questa situazione. Poi ci sono alcuni big, quasi tutti vicini al rinnovo: Danilo Cataldi, Senad Lulic e Marco Parolo. A fine contratto anche il giovanissimo Nicolò Armini: richiesto da diverse big, ma la sua volontà pare quella di rimanere. Infine ecco Ricardo Kishna: già nel 2018 le parti sono arrivate al rinnovo per evitare una partenza a parametro zero. Non è detto che l’operazione, oggettivamente poco fortunata (in tutti i sensi, visto che la stagione 2018/2019 è stata frenata da un pesante KO), sarà replicata.