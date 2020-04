focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della Roma

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Ci sono alcuni big della squadra a disposizione di Paulo Fonseca. Pochi dubbi su Gianluca Mancini, Carles Perez e Jordan Veretout, in prestito da Atalanta, Barcellona e Fiorentina con obbligo di riscatto. Nel caso di Nikola Kalinic la Roma vanta il diritto di riscatto, il prestito di Roger Ibanez dal Bologna scadrà a giugno 2021. Arriviamo ai tre casi caldi. Su tutti Chris Smalling: i giallorossi non avrebbero grossi dubbi, ma senza Champions è difficile pensare alla permanenza. Anche Davide Zappacosta è in prestito secco, in questo caso dal Chelsea: lo stop potrebbe aiutarlo a recuperare la forma e ripresentarsi al top per guadagnarsi la conferma. Infine Mkhitaryan: Roma e giocatore sono convinti. C’è da lavorare con l’Arsenal.

I RIENTRI - Punto interrogati Florenzi: prestito secco, ci sarà da capire se lo strappo è definitivo o si può ricucire. Dipenderà anche dall’evoluzione della trattativa con Friedkin, attualmente in standby. Diritto di riscatto per il Lipsia su Schick, che in Bundesliga ha fatto bene e difficilmente tornerà nella Capitale. Stessa formula per Gonalons (Granada), Coric (Almeria), Seck (Livorno). Prestito secco nei casi di Olsen (Cagliari, non è da escludere la permanenza ma serve una trattativa), Karsdorp (ma il Feyenoord lavora per trattenerlo), Antonucci (Vitoria Setubal), Celar (Cremonese). Obbligo di riscatto condizionato nel caso di Gregoire Defrel al Sassuolo. Infine ecco Steven N’Zonzi: il Rennes ha l’obbligo di rinnovare il prestito per un’altra stagione al verificarsi di determinate condizioni. Quali? Se arriverà almeno terzo in Ligue 1. Al momento i francesi occupano proprio il gradino più basso del podio.

LE SCADENZE - Casella vuota. Al netto delle questioni legate ai vari prestiti (e come abbiamo visto vi sono alcuni big), per la Roma il 30 giugno 2020 non è una grande preoccupazione in tal senso.