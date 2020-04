focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della Sampdoria

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - Obbligo di riscatto per il giovane Tommaso Augello, diritto nel caso di Lorenzo Tonelli e Andrea Seculin. Anche per Gonzalo Maroni ci sarebbe anche il diritto di riscatto, ma l’argentino non ha sfondato e la conferma non pare nelle intenzioni della società. Yoshida ha avuto poco tempo per imporsi: è in prestito secco dal Southampton.

I RIENTRI - Jeison Murillo è al Celta Vigo in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula per Caprari (Parma), Verre (Hellas Verona), Simic (Dunajska Streda), Palumbo (Ternana, ma con controriscatto per i blucerchiati). Prestito secco nel caso di Vasco Regini, anche lui al Parma, così come per Capezzi (Salernitana) e Rocca (Livorno), mentre l’APOEL ha l’obbligo di riscatto su Vid Belec.

LE SCADENZE - Edgar Barreto potrebbe prolungare ancora. Del resto, l’anno scorso lo annunciò un po’ a sorpresa, e il rapporto col patron Ferrero è ottimo. Si lavora anche per il prolungamento di Andrea Bertolacci. In scadenza al 30 giugno 2020 anche il giovane portiere Wladimiro Falcone.