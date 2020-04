focus Contratti e prestiti in scadenza il 30 giugno: la situazione della SPAL

vedi letture

30 giugno 2020. A oggi, è la data finale della stagione. Potrebbe cambiare, perché in questi giorni il calcio studia come ripartire e potrebbe allungare le scadenze al mese di luglio o anche dopo. Il problema riguarda soprattutto i giocatori in scadenza di contratto o in prestito: abbiamo provato, squadra per squadra tra le 20 di Serie A, ad analizzare qui i casi caldi.

I PRESTITI - La situazione è decisamente intricata, per quel che concerne i biancazzurri. Perché la scelta, durante gli anni, è stata quella di acquistare giocatori in prestito, ma in obbligo di riscatto qualora arrivasse la salvezza. Al 30 giugno difficilmente - anzi, è quasi impossibile - che arrivi eventualmente una permanenza in A, anche in caso di ripresa. Così calciatori come Bonifazi, Berisha, Reca, D'Alessandro, Di Francesco, Cerri, Castro e Dabo. Insomma, sarebbe un danno relativamente grosso visto che si tratta quasi tutti di titolari. Di più, ci sarebbe anche Andrea Petagna che, al primo di luglio, diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Situazione impossibile, insomma.

I RIENTRI - Rientrerebbe Federico Viviani, dal Livorno, così come Marko Jankovic dal Crotone e Alberto Paloschi dal Cagliari. Giocatori che probabilmente saranno di ritorno anche nella prossima stagione, mentre Igor alla Fiorentina è in prestito biennale, quindi rimarrebbe alla Fiorentina. Salamon invece potrebbe tornare in mancanza di riscatto del Frosinone.

LE SCADENZE - Sarebbe uno stillicidio, perché ci sarebbero Felipe e Floccari ai quali difficilmente verrà rinnovato il contratto, Zukanovic arrivato a gennaio e Tomovic. Poi Thiago Cionek e Valdifiori, entrambi classe 1986, infine Jacopo Sala, acquistato una stagione fa dalla Sampdoria. Insomma, se la SPAL non avesse il salvacondotto dei rinnovi automatici rischierebbe di avere solamente otto giocatori in rosa. Questo fa sì che in Serie B i biancazzurri riusciranno (quasi) tranquillamente ad autoridimensionarsi.