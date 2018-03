FOCUS TMW - Corsa Champions, lo spartiacque è il derby Milan-Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Volendo creare il delitto perfetto, sarebbe da augurarsi che il Milan non perda contro l'Inter nel prossimo derby della Madonnina, quello rinviato pochi giorni fa. La corsa Champions vive di quattro squadre che possono raggiungerla, con la Roma ampiamente favorita a causa dei 56 punti in classifica, mentre il Milan è attardato - molto - a quota 47. In mezzo Lazio e Inter, rispettivamente a 53 e 52. Però le milanesi hanno una gara in meno, appunto, e tutta la possibilità di riportarsi sotto e, eventulamente, scavalcare i biancocelesti.

LA ROMA - Ha un calendario quasi agevole, con le prossime due gare sì fuori casa, ma contro avversari morbidi come Crotone e Bologna. La Fiorentina, più complicato, si recherà all'Olimpico, mentre non ci sarà fattore campo contro la Lazio, pur se virtualmente fuori casa. Poi Genoa, Spal, Chievo, Cagliari e Sassuolo, con la Juventus alla penultima. Paradossalmente potrebbe diventare arbitro Scudetto, ma la corsa Champions dovrebbe essere semplice.

LA LAZIO - Sulla carta avrebbe tre gare di difficoltà moderata, soprattutto pensando che Bologna e Benevento sono in casa, poi toccherà andare in trasferta a Udine. Il Cagliari ha rovinato i piani della squadra di Inzaghi, perché ora è virtualmente quarta dietro all'Inter: proprio i nerazzurri saranno di scena all'Olimpico nell'ultima partita di campionato che, eventualmente, potrebbe decidere la stagione. Tutti gli scontri diretti con Roma, Sampdoria, Atalanta e Inter, appunto, sono in casa: un vantaggio non da poco.

L'INTER - A quota 52, i nerazzurri sono virtualmente a un solo punto dalla Roma e due sopra rispetto alla Lazio. Non è però una certezza matematica e nel lunch match di domenica c'è già un discreto scoglio da superare come la Sampdoria, al Ferraris. Fuori casa le gare non sono certamente agevoli, contro avversari come Atalanta, Chievo Verona e Lazio con tutte un obiettivo da raggiungere, mentre in casa sarà più semplice con Hellas, Cagliari e Sassuolo. A San Siro arriverà anche la Juventus, alla quart'ultima, in una delle sfide più affascinanti del nostro calcio. Curiosità: mancano 11 gare e solo 4 sono in casa.

IL MILAN - Undici gare alla fine, sette in casa, quattro in trasferta di cui due scontri diretti. Sulla carta il Milan, se avesse gli stessi punti di chi gli sta davanti, potrebbe anche sorridere, avendo scontri casalinghi con Chievo, Sassuolo, Hellas Verona e Benevento . Più difficili quelli con Napoli e Fiorentina, ma con la possibilità di recuperare punti alle altre. Lo spartiacque però sarà il derby contro l'Inter, mentre fuori casa contro Juventus e Atalanta potrebbero anche esserci delle difficoltà. I sei punti sulla Lazio sono rosicchiabili, ma è difficile che i rossoneri possano centrare il quarto posto.

Calendario Roma (in maiuscolo le gare in casa)

Crotone

Bologna

FIORENTINA

Lazio

GENOA

Spal

CHIEVO

Cagliari

JUVENTUS

Sassuolo

Calendario Lazio

BOLOGNA

BENEVENTO

Udinese

ROMA

Fiorentina

SAMPDORIA

Torino

ATALANTA

Crotone

INTER

Calendario Inter

Milan (recupero ottava giornata - data da destinarsi)

Sampdoria

HELLAS

Torino

Atalanta

CAGLIARI

Chievo Verona

JUVENTUS

Udinese

SASSUOLO

Lazio

Calendario Milan

INTER (recupero ottava giornata - data da destinarsi)

CHIEVO

Juventus

SASSUOLO

NAPOLI

Torino

BENEVENTO

Bologna

HELLAS VERONA

Atalanta

FIORENTINA