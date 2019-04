FOCUS TMW - Corsa per l'Europa, dall'Inter alla Samp: calendari a confronto

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Chi parteciperà alla prossima Champions? Chi all'Europa League? È partito il rush finale della Serie A 2018/19 con tante squadre ancora in corsa per i posti per contano. Dato per assodato che lo Scudetto andrà alla Juventus, e che il secondo posto è già stato blindato dal Napoli, ci sono ancora due posti per la prossima Champions da assegnare: una lotta che si intreccia con quella per la qualificazione alla prossima Europa League. L'Inter, al momento, occupa la terza piazza, tallonata da Milan e Roma, che hanno vinto gli anticipi di ieri contro Lazio e Udinese. Una battuta d'arresto che può costar cara ai capitolini, ora a sei punti dal quarto posto e costretti a vincere martedì nel recupero contro l'Udinese. Occasione ghiotta per Atalanta e Torino, che domani possono staccare momentaneamente la squadra di Inzaghi, così come per la Sampdoria di riavvicinarsi.

Di seguito i calendari delle squadre in corsa.

Recupero 25esima giornata

17 aprile Lazio-Udinese

32esima giornata

14 aprile - Frosinone-Inter

14 aprile - Torino-Cagliari

14 aprile - Sampdoria-Genoa

15 aprile - Atalanta-Empoli

33esima giornata

20 aprile - Inter-Roma

20 aprile - Parma-Milan

20 aprile - Genoa-Torino

20 aprile - Lazio-ChievoVerona

20 aprile - Bologna-Sampdoria

22 aprile - Napoli-Atalanta

34esima giornata

27 aprile - Roma-Cagliari

27 aprile - Inter-Juventus

28 aprile - Torino-Milan

28 aprile - Sampdoria-Lazio

29 aprile - Atalanta-Udinese

35esima giornata

4 maggio - Udinese-Inter

4 maggio - Juventus-Torino

5 maggio - Lazio-Atalanta

5 maggio - Genoa-Roma

5 maggio - Parma-Sampdoria

6 maggio - Milan-Bologna

36esima giornata

11 maggio - Fiorentina-Milan

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - Sampdoria-Empoli

12 maggio - Roma-Juventus

13 maggio - Inter-Chievo

37esima giornata

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Napoli-Inter

19 maggio - Milan-Frosinone

19 maggio - Juventus-Atalanta

19 maggio - ChievoVerona-Sampdoria

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna

38esima giornata

26 maggio - Inter-Empoli

26 maggio - SPAL-Milan

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

26 maggio - Roma-Parma

26 maggio - Torino-Lazio

26 maggio - Sampdoria-Juventus

La classifica dopo 32 giornate

3) Inter 57 punti *

4) Milan 55

5) Roma 54

6) Atalanta 52 *

7) Lazio 49 *

8) Torino 49 *

9) Sampdoria 45 *

*=Una partita in meno