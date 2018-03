FOCUS TMW - Corsa Salvezza: Cagliari a buon punto. Rischio Sassuolo

Le ultime vittorie di Crotone, Hellas Verona e Cagliari hanno avuto l'effetto di alzare la quota salvezza, relativamente bassa fino alle ultime giornate. Così è enigmatico sciogliere quel cubo di Rubik che è la lotta dei fanalini di coda, con il Cagliari a quota 26, il Chievo Verona a 25, Sassuolo, Spal e Crotone a 24, Hellas a 22. Grande volata finale, con il Benevento che sembra troppo staccato per sperare.

IL CAGLIARI - In casa ha sfide non facili, ma contro squadre che non hanno più molto da chiedere alla propria classifica come Torino, Udinese e Bologna. Fuori casa tre cruciali contro Genoa, Benevento ed Hellas Verona che potrebbero portare a un finale di campionato più tranquillo, anche in virtù di partite complicate nelle ultime quattro: Sampdoria, Roma, Fiorentina e Atalanta.

IL CHIEVO - Deve incrociare le milanesi e la Roma, mentre alle ultime tre giornate sfida Crotone, Bologna e Benevento, in quelle che potrebbero essere partite chiave per la permanenza in Serie A. Molto importante sarà il recupero del 4 aprile contro il Sassuolo, dove si delineeranno le prossime giornate, anche perché prima ha Milan e Sampdoria.

IL SASSUOLO - Iachini deve salvarsi prima delle ultime tre gare contro Sampdoria, Roma e Inter, avversarie non proprio semplicissime da affrontare. Udinese fuori casa e Napoli sono già sfide cruciali, anche se vale il discorso del Chievo Verona: il 4 aprile sarà una data fondamentale, perché subito dopo c'è il Milan. Ha tutti gli scontri diretti: Hellas, Crotone e Benevento. Una cosa buona da un lato, dall'altra sbagliando quei match ci sarebbero poche possibilità.

LA SPAL - Calendario da mission impossible per i ferraresi, con Juventus, Atalanta, Roma e Sampdoria in casa in sei gare casalinghe. Da massimizzare le sfide con Chievo e Benevento, provando a far bottino pieno con Genoa ed Hellas Verona. Paradossalmente sono molto più semplici le partite in trasferta che non quelle al Mazza.

IL CROTONE - La vittoria contro la Sampdoria è stata una boccata d'ossigeno. La prossima contro la Roma, all'Olimpico, non è certamente semplice, salvo poi aspettare sfidanti di metà classifica con Fiorentina, Torino, Bologna e Genoa. I pitagorici devono, però, incrociare anche Juventus, Lazio e Napoli, quest'ultime nelle due gare di fine stagione. Insomma, salvarsi con giornate di anticipo sarà un'ulteriore impresa.

L'HELLAS VERONA - Ha attualmente la posizione più scomoda, in classifica, però giocherà tutti gli scontri diretti in casa. Cagliari, Spal e Sassuolo. Il recupero con il Benevento darà la dimensione dell'impresa, eventuale, della salvezza scaligera. Una vittoria metterebbe le cose sul binario giusto, considerando l'ultima giornata allo Juventus Stadium.

IL BENEVENTO - Ultimo a 10 punti, a meno quattordici dalla salvezza, i campani dovrebbero vincerle praticamente tutte per raggiungere quota 40. Affrontando ancora Juventus, Lazio e Milan - oltre all'Atalanta - appare un'impresa disperata. Anzi, impossibile.

Calendario Cagliari (in maiuscolo le gare casalinghe)

Genoa (il 3 aprile)

Benevento

TORINO

Hellas Verona

UDINESE

Inter

BOLOGNA

Sampdoria

ROMA

Fiorentina

ATALANTA

Calendario Chievo Verona

SASSUOLO (il 4 aprile)

Milan

SAMPDORIA

TORINO

Spal

INTER

Roma

UDINESE

CROTONE

Bologna

BENEVENTO

Calendario Sassuolo

Chievo (il 4 aprile)

Udinese

NAPOLI

Milan

BENEVENTO

Hellas Verona

FIORENTINA

Crotone

SAMPDORIA

Inter

ROMA

Calendario Spal

JUVENTUS

Genoa

ATALANTA

Fiorentina

CHIEVO

ROMA

Hellas Verona

BENEVENTO

Torino

SAMPDORIA

Calendario Crotone

Torino (il 4 aprile)

Roma

FIORENTINA

BOLOGNA

Genoa

JUVENTUS

Udinese

SASSUOLO

Chievo

LAZIO

Napoli

Calendario Hellas Verona

Benevento (il 4 aprile)

ATALANTA

Inter

CAGLIARI

Bologna

SASSUOLO

Genoa

SPAL

Milan

UDINESE

Juventus

Calendario Benevento

HELLAS VERONA (il 4 aprile)

CAGLIARI

Lazio

JUVENTUS

Sassuolo

ATALANTA

Milan

UDINESE

Spal

GENOA

Chievo