FOCUS TMW - Corsa salvezza, dal Sassuolo al Frosinone: calendari a confronto

© foto di Federico Gaetano

Di seguito i calendari a confronto delle squadre in corsa per non retrocedere. Data per assodata la retrocessione del Chievo Verona, che ha undici punti in classifica ed è a -19 punti dalla quartultima posizione, c'è da analizzare una corsa salvezza che vede tante squadre coinvolte e col Frosinone comunque attardato nonostante le ultime due vittorie. Empoli terzultimo, Bologna a due punti da SPAL e Udinese dopo il successo di ieri sera.

Recupero 25esima giornata

17 aprile Lazio-Udinese

32esima giornata

13 aprile - SPAL-Juventus

13 aprile - Roma-Udinese

14 aprile - Sassuolo-Parma

14 aprile - Torino-Cagliari

14 aprile - Sampdoria-Genoa

14 aprile - Fiorentina-Bologna

14 aprile - Frosinone-Inter

15 aprile - Atalanta-Empoli

33esima giornata

20 aprile - Udinese-Sassuolo

20 aprile - Parma-Milan

20 aprile - Cagliari-Frosinone

20 aprile - Empoli-SPAL

20 aprile - Genoa-Torino

20 aprile - Bologna-Sampdoria

34esima giornata

27 aprile - Bologna-Empoli

27 aprile - Roma-Cagliari

28 aprile - Frosinone-Napoli

28 aprile - ChievoVerona-Parma

28 aprile - SPAL-Genoa

29 aprile - Atalanta-Udinese

29 aprile - Fiorentina-Sassuolo

35esima giornata

4 maggio - ChievoVerona-SPAL

4 maggio - Udinese-Inter

5 maggio - Sassuolo-Frosinone

5 maggio - Parma-Sampdoria

5 maggio - Napoli-Cagliari

5 maggio - Genoa-Roma

5 maggio - Empoli-Fiorentina

6 maggio - Milan-Bologna

36esima giornata

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - SPAL-Napoli

12 maggio - Frosinone-Udinese

12 maggio - Sampdoria-Empoli

12 maggio - Bologna-Parma

37esima giornata

18 maggio - Udinese-SPAL

18 maggio - Genoa-Cagliari

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Parma-Fiorentina

19 maggio - Empoli-Torino

19 maggio - Milan-Frosinone

20 maggio - Lazio-Bologna

38esima giornata

26 maggio - Atalanta-Sassuolo

26 maggio - Roma-Parma

26 maggio - Cagliari-Udinese

26 maggio - Fiorentina-Genoa

26 maggio - SPAL-Milan

26 maggio - Inter-Empoli

26 maggio - Bologna-Napoli

26 maggio - Frosinone-ChievoVerona

La classifica dopo 31 giornate

11) Sassuolo 36 punti

12) Cagliari 36

13) Parma 34

14) Genoa 34

15) *Udinese 32

16) SPAL 32

17) Bologna 30

18) Empoli 28

19) Frosinone 23

*=Una gara in più da giocare