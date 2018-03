FOCUS TMW - Corsa Scudetto: Napoli, big match tutti fuori casa

© foto di Insidefoto/Image Sport

La classifica recita una corsa avvincente, con la Juventus a 71 punti e il Napoli che tallona a 70. È il trend, però, a preoccupare, perché gli azzurri hanno perso cinque lunghezze nelle ultime due giornate, con la possibilità, per i bianconeri, di arrivare a più quattro in caso di vittoria contro l'Atalanta di domani, nel recupero della settima giornata di ritorno. I nerazzurri sono stati tra i pochi a fermare la corsa degli uomini di Allegri (due pareggi e due sconfitte), ma allo Stadium non vincono dagli anni ottanta, con gol di Caniggia.

LA JUVENTUS - Deve ancora incontrare quattro grandi su cinque, avendo affrontato solo la Lazio tra le prime otto. Però con Milan e Sampdoria avrà il vantaggio del campo, così come nello scontro diretto con il Napoli - a cinque dalla fine - che potrebbe risultare decisivo. Subito dopo ci saranno sfide contro Inter e Roma, entrambe in trasferta, ma l'andazzo potrebbe anche essere quellod i un vantaggio rassicurante. Fuori casa gli incroci sono davvero semplici, con Spal, Benevento e Crotone, almeno sulla carta.

IL NAPOLI - Dopo un campionato in testa, gli azzurri ora trovano un tris di squadre apparentemente semplici, con Genoa, Sassuolo e Chievo che non dovrebbero rappresentare un grosso problema, anche se le ultime due sono assetate di punti salvezza. Rispetto alla Juventus gli incroci sono già stati parecchi - con Roma, Lazio, Atalanta e Inter già incontrate - ma il problema è che i prossimi scontri diretti saranno tutti fuori casa: Juventus, Milan e Sampdoria, così come la Fiorentina.

Calendario Juventus (in grassetto quelle in casa)

ATALANTA - recupero settima di ritorno

Spal

MILAN

Benevento

SAMPDORIA

Crotone

NAPOLI

Inter

BOLOGNA

Roma

HELLAS VERONA

Calendario Napoli

GENOA

Sassuolo

CHIEVO

Milan

UDINESE

Juventus

Fiorentina

TORINO

Sampdoria

CROTONE