FOCUS TMW - Da Aquilani a Yaya Tourè: i mediani svincolati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viaggio di TMW nel mondo degli svincolati, alla ricerca dell'occasione

C'è chi, come Alberto Aquilani, sembrava pronto a vestire la maglia della Reggina, in Serie C, oppure chi, come Yaya Touré, è alla ricerca dell'ultimo contratto della carriera, dopo essere stato per anni uomo mercato. Il centrocampista romano ha poi deciso di non accettare la corte del club di Reggio Calabria, mentre sull'ivoriano ci sono stati rumours per un ipotetico arrivo a Napoli. Non è l'unica squadra ad avere messo gli occhi addosso, perché il Celtic - dopo l'infortunio di Rogic - ha pensato pure a lui. Qualcosa, insomma, si può muovere.

Ma sono abbastanza i centrocampisti alla ricerca di una squadra. Da Essien, la cui ultima esperienza al Persib (in Indonesia) è finita pochi mesi fa (con qualche gol e soddisfazione) a Emil Hallfredsson, al Frosinone fino a qualche settimana fa e che può essere un'alternativa per i centrocampi di società di B che puntano alla scalata. Poi Joe Ledley, ex icona di Cardiff City e Celtic Glasgow, oppure Giannis Maniatis, svincolato dall'Alanyaspor e che sembra a un passo dal ritorno al Panionios. Infine Sebastian Eriksson, ex Cagliari, 29 presenze in A e 7 con la maglia della nazionale svedese, che ha rescisso il contratto con il Panaitōlikos.