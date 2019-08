FOCUS TMW - Da Ben Yedder a Koscielny: tutti gli acquisti ufficiali in Ligue 1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato della Ligue 1 sta cominciando a muoversi. Il PSG, dopo aver annunciato i vari addii tra cui soprattutto Buffon e Rabiot, andati in direzione Juve alla scadenza del contratto, si sta arrivando anche in entrata avendo completato gli acquisti di Pablo Sarabia dal Siviglia, del centrale Abdou Diallo del Borussia, di Ander Herrera, a zero dopo lo svincolo dal Manchester United, e del mediano Idrissa Gueye dell'Everton. Il Lione, dopo aver preso senza alcun costo Ciprian Tatarusanu e perso Ndombele e Fekir, si è assicurato Thiago Mendes e Youssouf Koné. Innesto d'esperienza in difesa nel Bordeaux con Laurent Koscielny, bel colpo anche per l'OM, che porta in Europa l'attaccante Dario Benedetto così come del Lille, che cerca di rilanciare il talento portoghese Renato Sanches. Di seguito i movimenti delle venti squadre di Ligue 1.

AMIENS

Allenatore: Luka Elsner (nuovo).

Acquisti: Serhou Guirassy (Colonia), Jayson Papeau (Genevieve), Jack Lahne (Brommapojkarna), Alexis Blin (Tolosa), Jonathan Bumbu (Lille), Ulrick Brad Eneme-Ella (Liefering), Haitam Aleesami (Palermo), Cristophe Jallet (svincolato), Chadrac Akolo (Stoccarda), Gael Kakuta (Rayo Vallecano).

Cessioni: Reda Rabei (Fremad), Gaoussou Traoré (Quevilly-Rouen), Oualid El Hajjam (Troyes), Emil Krafth (Newcastle).

ANGERS

Allenatore: Stéphane Moulin (confermato).

Acquisti: Rachid Alioui (Nimes), Danijel Petkovic (Lorient), Sada Thioub (Nimes), Mathias Pereira Lage (Clermont), Casimir Ninga (Caen), Antonin Bobichon (Nimes).

Cessioni: Harisson Manzala (Le Mans), Pape Diaw (Caen), Yoann Andreu (ritiro), Baptiste Guillaume (Valenciennes), Flavien Tait (Rennes), Alexandre Letellier (Sarpsborg 08), Reine-Adelaide (Lione), Cristian Lopez (Hatta Club), Lassana Coulibaly (Cercle Brugge).

BORDEAUX

Allenatore: Paulo Sousa (confermato).

Acquisti: Enock Kwateng (Nantes), Mexer (Rennes), Loris Benito (Young Boys), Hwang Ui-jo (Gamba Osaka), Gabriel Lemoine (Brujas).

Cessioni: Jules Kounde (Siviglia), Lukas Lerager (Genoa), Jerome Prior (Valenciennes), Igor Lewczuk (Legia Varsavia), Over Mandanda (Creteil), Jaroslav Plasil (svincolo), Zaydou Youssouf (Saint-Etienne), Lucas Evangelista (Vitoria Guimaraes).

BREST

Allenatore: Olivier Dall'Oglio (nuovo).

Acquisti: Denys Bain (Le Havre), Ibrahima Diallo (Monaco), Roman Perraud (Nizza), Samuel Grandsir (Monaco), Ludovic Baal (svincolato), Irvin Cardona (Monaco), Paul Lasne (Montpellier).

Cessioni: Guillaume Buon (Avranches), Corentin Jacob (Rodez), Quentin Bernard (Auxerre), Valentin Henry (Rodez), Gaetan Belaud (svincolo), Thomas Ayasse (svincolo), Pierre Magnon (svincolo), Edouard Butin (svincolo), Anthony Weber (Caen), Eric Bocat (Lille).

DIGIONE

Allenatore: Stéphane Jobard (nuovo).

Acquisti: Bryan Soumaré (Saint-Quentin), Mama Baldé (Sporting), Bruno Ecuele Manga (Cardiff), Didier Ndong (Guingamp), Alfred Gomis (SPAL), Hamza Mendyl (Schalke 04), Matheus Pereira (Juventus U23), Stephy Mavididi (Juventus U23).

Cessioni: Valentin Rosier (Sporting Club), Changhoon Kwon (Friburgo), Eden Massouema (Troyes), Oussama Haddadi (Al-Ettifaq), Cédric Yambéré (Al-Ettifaq), Mehdi Abeid (svincolo), Arnold Bouka Moutou (svincolo), Sory Kaba (Midtjylland), Wesley Said (Tolosa), Naim Sliti (Al-Ettifaq).

LILLE

Allenatore: Christophe Galtier (confermato).

Acquisti: Timothy Weah (Paris Saint-Germain), Reinildo Mandava (Belenenses), Leo Jardim (Rio Ave), Show (Primeiro de Agosto), Benjamin André (Rennes), Virgiliu Postolachi (PSG), Domagoj Bradaric (Hajduk), Victor Osimhen (Wolfsburg), Tiago Djalo (Milan), Yusuf Yazici (Trabzonspor), Eric Bocat (Brest), Renato Sanches (Bayern Monaco).

Cessioni: Jonathan Bumbu (Amiens), Youssouf Koné (Olympique Lione), Thiago Mendes (Olympique Lione), Rominigue Kouamé (Cercle Brugge), Kouadio-Yves Dabila (Cercle Brugge), Rafael Leao (Milan), Nicolas Pepe (Arsenal), Edgar Ié (Trabzonspor), Show (Belenenses), Adam Jakubech (Kortrijk).

LIONE

Allenatore: Sylvinho (nuovo).

Acquisti: Boubacar Fofana (Ajaccio), Ciprian Tatarusanu (Nantes), Jean Lucas (Flamengo), Youssouf Koné (Lille), Thiago Mendes (Lille), Nicolas Fontaine (svincolato), Reine-Adelaide (Angers)

Cessioni: Tanguy Ndombele (Tottenham), Ferland Mendy (Real Madrid), Christopher Martins Pereira (Young Boys), Jordan Ferri (Montpellier), Elisha Owusu (KAA Gent), Timothé Cognat (Servette), Mathieu Gorgelin (AC Le Havre), Jeremy Morel (Rennes), Nabil Fekir (Betis), Lenny Pintor (Troyes), Pape Cheikh (Celta Vigo)

MARSIGLIA

Allenatore: André Villas-Boas (nuovo).

Acquisti: Alvaro Gonzalez (Villarreal), Dario Benedetto (Boca Juniors).

Cessioni: Yusuf Sari (Trabzonspor), Florian Escales (Stade Laval), Rolando (svincolo), Tomas Hubocan (svincolo), Romain Cagnon (svincolo), Mario Balotelli (svincolo), Aymen Abdennour (Valencia), Lucas Ocampos (Siviglia), Clinton N'Jie (Dinamo Mosca).

METZ

Allenatore: Fréderic Antonetti (confermato).

Acquisti: Victorien Angban (Chelsea U23), Fabien Centonze (Lens), Thierry Ambrose (Manchester City Under 23), Habib Maiga (Saint-Etienne), Manuel Cabit (Ajaccio), Kévin N'Doram (Monaco).

Cessioni: Cafú (Legia Varsavia), Oumar Gonzalez (Chambly), Vincent Thill (Orleans), Ivan Balliu (svincolo), Emmanuel Riviere (svincolo), Jonathan Rivierez (svincolo), Laurent Jans (Paderborn).

MONACO

Allenatore: Leonardo Jardim (confermato).

Acquisti: Gelson Martins (Atletico Madrid), Benjamin Lecomte (Montpellier), Nicolò Cudrig (Cercle Brugge), Ruben Aguilar (Montpellier), Henry Onyekuru (Leicester), Ben Yedder (Siviglia), Islam Slimani (Leicester), Adrien Silva (Leicester), Gullermo Maripan (Alaves), Arthur Zagre (PSG).

Cessioni: Ronael Pierre-Gabriel (Magonza), Jonathan Mexique (Cholet), Giulian Biancone (Cercle Bruges), Khéphren Thuram (Nizza), Loic Badiashile (Cercle Bruges), Kevin N'Doram (Metz), Andrea Raggi (svincolato), Alvaro Fernandez (Huesca), Julien Serrano (Cercle Bruges), Youri Tielemans (Leicester), Antonio Barreca (Genoa), Ibrahima Diallo (Brest), Jordi Mboula (Cercle Brugge), David Colina (Hajduk), Samuel Grandsir (Brest), Paul Nardi (Lorient), Jean-Eudes Aholou (Saint-Etienne), Han-Noah Massengo (Bristol City), Pelé (Reading), Djibril Sidibe (Everton), Hannibal Mejbri (Manchester United), Nacer Chadli (Anderlecht), Irvin Cardona (Brest), Rony Lopes (Siviglia), Franco Antonucci (Volendam).

MONTPELLIER

Allenatore: Michel Der Zakarian (confermato).

Acquisti: Teji Savanier (Nimes), Jordan Ferri (Olympique Lione), Andy Delort (Tolosa), Matis Carvalho (Tolosa B), Arnaud Souquet (Gent), Rulli (Real Sociedad)

Cessioni: Bryan Passi (Niort), Morgan Poaty (Guingamp), Yannis Ammour (Beziers), Jonathan Ligali (svincolo), Andy Delort (Tolosa), Jeremie Porsan-Clemente (svincolato), Killian Sanson (Quevilly-Rouen), Isaac Mbenza (Huddersfield), Giovanni Sio (Genclerbirligi), Benjamin Lecomte (Monaco), Ellyes Skhiri (Colonia), Ruben Aguilar (Monaco), Paul Lasne (Brest).

NANTES

Allenatore: Christian Gourcuff (nuovo).

Acquisti: Abou Ba (Nancy), Dennis Appiah (Anderlecht), Bridge Ndilu (Stade Laval), Alban Lafont (Fiorentina), Marcus Coco (Guingamp), Mehdi Abeid (svincolato), Denis Petric (svincolato), Cristian Benavente (Pyramids), Moses Simon (Leganes).

Cessioni: Diego Carlos (Siviglia), Koffi Djidji (Torino), Ciprian Tatarusanu (Olympique Lione), Enock Kwateng (Bordeaux), Anthony Limbombe (Standard Liegi), Quentin Braat (Chamois Niortais), Maxime Dupé (Clermont Foot), Randal Kolo Muani (Boulogne).

NIMES

Allenatore: Bernard Blaquart (confermato).

Acquisti: Pablo Martinez (RC Strasburgo), Romain Philippoteaux (Auxerre), Vlatko Stojanovski (Renova), Haris Duljevic (Dynamo Dresda), Sidy Sarr (Chateauroux), Lamine Fomba (Auxerre), Lucas Deaux (Guingamp).

Cessioni: Teji Savanier (Montpellier), Umut Bozok (Lorient), Abdel Malik Hsissane (Le Puy Foot), Rachid Alioui (Angers), Fethi Harek (ritiro), Baptiste Valette (Nancy), Denis Bouanga (Saint-Etienne), Sada Thioub (Angers), Pierrick Valdivia (Guingamp), Antonin Bobichon (Angers).

NIZZA

Allenatore: Patrick Vieira (confermato).

Acquisti: Khéphren Thuram (Monaco), Kasper Dolberg (Ajax), Alexis Claude-Maurice (Lorient).

Cessioni: Jean Makengo (Tolosa), Remi Walter (svincolo), Christophe Jallet (svincolo), Rémi Walter (svincolo), Roman Perraud (Brest), Olivier Boscagli (PSV Eindhoven), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Ihsan Sacko (Troyes).

PARIS SAINT-GERMAIN

Allenatore: Thomas Tuchel (confermato).

Acquisti: Pablo Sarabia (Siviglia), Marcin Bulka (Chelsea Under-23), Ander Herrera (svincolato), Marcin Bulka (svincolato), Mitchel Bakker (Ajax), Abdou Diallo (Borussia Dortmund), Denis Franchi (Prata Falchi), Idrissa Gueye (Everton).

Cessioni: Giovanni Lo Celso (Betis), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Gianluigi Buffon (svincolo), Adrien Rabiot (svincolo), Dani Alves (svincolo), Timothy Weah (Lille), Eric Junior Dina Ebimbe (Le Havre), Christopher Nkunku (Lipsia), Virgiliu Postolachi (Lille), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte), Romaric Yapi (Brighton), Remy Descamps (Charleroi), Kevin Rimane (Hermannstadt), Arthur Zagre (Monaco).

REIMS

Allenatore: David Guion (confermato).

Acquisti: Bjorn Engels (Olympiacos), Yehvann Diouf (Troyes), Marshall Munetsi (Orlando Pirates), Dialy Kobaly Ndiaye (Cayor Foot), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Kutesa (Sturm Graz), Maresic (San Gallo).

Cessioni: Yohan Roche (Rodez), Marvin Martin (svincolo), Johan Carrasso (svincolo), Pablo Chavarria (svincolo), Bjorn Engels (Aston Villa), Thomas Fontaine (Lorient), Édouard Mendy (Rennes), Grejohn Kyei (Servette).

RENNES

Allenatore: Julien Stéphan (confermato).

Acquisti: M'Baye Niang (Torino), Romain Salin (Sporting CP), Flavien Tait (Angers), Jeremy Morel (Lione), Édouard Mendy (Reims), Joris Gnagnon (Siviglia).

Cessioni: Brandon (Osasuna), Mexer (Bordeaux), Abdoulaye Diallo (Genclerbirligi), Hatem Ben Arfa (svincolo), Romain Danzé (ritiro), Nicolas Janvier (svincolato), Benjamin André (Lille), Tomas Koubek (Augsburg), Ismaila Sarr (Watford), Bensabaini (Borussia Mönchengladbach), Will Poha (Vitoria Guimaraes), Tell (Caen).

SAINT-ETIENNE

Allenatore: Ghislain Printant (nuovo).

Acquisti: Harold Moukoudi (Le Havre), Alpha Sissoko (Clermont Foot), Lucas Llort (Montpellier B), Sergi Palencia (Barcellona), Zaydou Youssouf (Bordeaux), Denis Bouanga (Nimes), William Saliba (Arsenal), Ryad Boudebouz (Betis), Jean-Eudes Aholou (Monaco), Miguel Trauco (Flamengo), Jérémie Porsan-Clémenté (Montpellier), Luis Sanchez (America de Cali), Timothee Kolodziejczak (Tigres), Cabaye (Al-Ahly),

Cessioni: Habib Maiga (Metz), Jorginho (Ludogorets), Mickael Panos (Pafos), Pierre-Yves Polomat (Genclerbirligi), Neven Subotic (svincolo), Oussama Tannane (Vitesse), Remy Cabella (Krasnodar), William Saliba (Arsenal), Vagner (Nancy).

RC STRASBURGO

Allenatore: Thierry Laurey (confermato).

Acquisti: Lamine Koné (Sunderland), Diogo Branco (Montijo), Jean Bellegarde (Lens), Alexander Djiku (Caen).

Cessioni: Yoann Salmier (Troyes), Anthony Goncalves (Caen), Pablo Martinez (Nimes), Idriss Saadi (Cercle Brugge).

TOLOSA

Allenatore: Alain Casanova (confermato).

Acquisti: Efthymios Koulouris (PAOK Salonicco), William Vainqueur (Antalyaspor), Jean-Victor Makengo (Nizza), Agustin Rogel (Krylya Sovetov Samara), Wesley Said (Digione), Nicolas Isimat-Mirin (Besiktas).

Cessioni: Christopher Jullien (Celtic), Andy Delort (Montpellier), Alexis Blin (Amiens), Steven Fortes (Lens), Clement Michelin (Lens), Yannick Cahuzac (Lens), Jessy Pi (Caen), Jimmy Durmaz (svincolo), Firmine Mubele (Astana), Yann Bodiger (Cadice), John Bostock (Nottingham Forest).