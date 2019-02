FOCUS TMW - Da Blaszczykowski a Evra, gli esterni svincolati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Viaggio di TMW nel mondo degli svincolati, alla ricerca dell'occasione

Solo grandi vecchi per gli esterni di difesa. Qualcuno che poteva ritornare in Serie A, come Patrice Evra, accostato nuovamente alla Juventus - dopo essere andato via rescindendo il contratto a causa di un minutaggio esiguo - come soluzione tampone per sei mesi. Oppure Jakub Blaszczykowski, che in Italia c'è stato alla Fiorentina, ma ha rescisso il contratto con il Wolfsburg solamente lo scorso 5 gennaio.

Poi grande spazio agli argentini: Michel Bastos ha vissuto sei mesi alla Roma, segnando anche una rete, prima di ritornare in patria. Pablo Armero dopo essere arrivato al Milan, con relativo stipendio da top club, non ha più azzeccato una mossa in carriera, ritornando all'Udinese quando avevano solo bei ricordi. Fabian Monzon è arrivato a Catania nel momento di discesa - dalla Serie A alla B - salvo poi passare a Boca Juniors e Universidad de Chile. Il più quotato, almeno negli ultimi anni, è Damian Perez, ex Velez Sarsfield, il cuo contratto con il Colo Colo è scaduto solamente a gennaio.