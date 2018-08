FOCUS TMW - Da Buffon a Lescano: tutti gli addii alla Serie A in estate

Sirene di mercato per Antonio Floro Flores. L’attaccante che si è da poco svincolato dal Chievo Verona, è un’idea del Crotone. Ci sono stati dei contatti. Floro Flores nei pensieri di Stroppa. E sullo sfondo Livorno, Spezia e Pescara...

TMW - Crotone, contatto per Floro Flores

Le pagelle al mercato - Foggia, il ritorno di Iemmello per il -8

Il Secolo XIX: "Bidaoui, biennale e bonus per gli assist"

Le pagelle al mercato - Hellas, la favorita per la vittoria finale

Serie B, disposto il minuto di silenzio per le vittime di Genova

Le pagelle al mercato - Padova, per l'attacco innesto in extremis?

Le pagelle al mercato - Palermo, Nesto leader per il ritorno in A

Le pagelle al mercato - Perugia, restyling totale "made in Nesta"

Le pagelle al mercato - Salernitana, dagli svincolati una marca in più

Novara e Pro Vercelli sullo svincolato Laverone. Ma solo in caso di B

Lecce, Costa Ferreira ceduto in prestito al Trapani

Crotone, intesa con Mirko Esposito per la risoluzione contrattuale

Crotone, Vaisanen: "Ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di iniziare"

Crotone, contatto per Floro Flores

Atalanta : Bryan Cabezas (Fluminense), Joao Schmidt (Rio Ave) Bologna : Felipe Avenatti (Kortrijk), Emil Krafth (Amiens), Vasilis Torosidis (Olympiacos), Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria), Adam Masina (Watford), Marios Oikonomou (AEK Atene) Cagliari : Senna Miangue (Standard Liegi) Chievo Verona : Martin Valjent (Mallorca), Samuel Bastien (Standard Liegi) Empoli : Roman Tchanturia (Senglea) Fiorentina : Vitja Valencic (Olimpija Ljubljana), Julian Illanes (Argentinos Juniors), Carlos Sanchez (West Ham), Joshua Perez (Los Angeles), Bruno Gaspar (Sporting CP) Frosinone : Moussa Kone (Erzurumspor) Genoa : Petar Brlek (Lugano), Thomas Rodriguez (Union La Calera), Isaac Cofie (Sporting Gijon), Manuel Milinkovic (Hull City), Loick Landre (Nimes Olympique) Inter : Eder (Jiangsu Suning), Zé Turbo (Newell's Old Boys), Samuele Longo (Huesca), Rey Manaj (Albacete), Yuto Nagatomo (Galatasaray), Geoffrey Kondogbia (Valencia), Axel Bakayoko (San Gallo) Juventus : Stefano Beltrame (Den Bosch), Laurentiu Branescu (HNK Gorica), Stefano Sturaro (Sporting CP), Pol Garcia Tena (Sint-Truiden), Gianluigi Buffon (Paris Saint-Germain), Stephan Lichtsteiner (Arsenal) Lazio : Franjo Prce (Omonia Nicosia), Felipe Anderson (West Ham), Mamadou Tounkara (Schaffhausen) Milan : Carlos Bacca (Villarreal), André Silva (Siviglia), Nikola Kalinic (Atletico Madrid), Gustavo Gomez (Palmeiras) Napoli : Jorginho (Chelsea), Leandrinho (Atletico Mineiro), Igor Lasicki (Wisla Plock) Parma : Facundo Lescano (Telstar) Roma : Moustapha Seck (Almere City), Daniele Verde (Real Valladolid), Leandro Castan (Vasco da Gama), Ezequiel Ponce (AEK Atene), Maxime Gonalons (Siviglia), Alisson (Liverpool), Kevin Mendez (Karpaty Lviv), Umar Sadiq (Glasgow Rangers), Bruno Peres (Sao Paulo) Sampdoria : Michal Tomic (Zilina), Denis Baumgartner (Dunajska Streda), Andres Ponce (Anzhi Makhachkala), Ricardo Alvarez (Atlas), Lucas Torreira (Arsenal), Emiliano Viviano (Sporting CP), Bozo Mikulic (Hajduk Spalato) Sassuolo : Timo Letschert (Utrecht) SPAL : Pa Konate (Cincinnati) Torino : Lucas Boyè (AEK Atene), Antonio Barreca (Monaco), Danilo Avelar (Corinthians), Carlao (APOEL) Udinese : Thomas Heurtaux (Ankaragucu), Antonio Vutov (Botev Plovdiv), Pawel Bochniewicz (Gornik Zabrze), Ewandro (Austria Vienna), Lucas Evangelista (Nantes), Melker Hallberg (Vejle BK), Maxi Lopez (Vasco da Gama), Silvan Widmer (Basilea)

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy