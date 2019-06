FOCUS TMW - Da Hazard a De Jong: tutti gli acquisti già ufficiali in Liga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid, ad oggi, non ha assolutamente rivali sul mercato spagnolo. Eden Hazard è ovviamente la ciliegina sulla torta Blancos, ma oltre al belga sono arrivati calciatori del calibro di Militao, Mendy e Jovic. Oltre alla promessa Rodrygo. Il Barcellona, in attesa di Griezmann, ha da tempo chiuso con l'Ajax per Frenkie De Jong, mentre l'Atletico Madrid dopo aver perso Hernandez e Godin ha già chiuso per Felipe e Marcos Llorente dal Real. Di seguito tutte le operazioni già ufficiali portate a termine dai club di Liga:

ALAVES

Acquisti: Lucas Perez (West Ham), Olivier Verdon (Sochaux), Ramon Mierez (Atletico Tigre), Jeando Fuchs (Sochaux)

Cessioni: /

ATHLETIC CLUB

Acquisti: /

Cessioni: Iturraspe (svincolo), Susaeta (svincolo), Remiro (Real Sociedad)

ATLETICO MADRID

Acquisti: Felipe (Porto), Nico Ibanez (Atletico San Luis), Marcos Llorente (Real Madrid)

Cessioni: Lucas Hernandez (Bayern), Juanfran (svincolo), Luciano Vietto (Sporting Club), Bernard Mensah (Kayserispor), Gelson Martins (Monaco)

BARCELLONA

Acquisti: Frenkie De Jong (Ajax)

Cessioni: Thomas Vermaelen (svincolo), Marc Cucurella (Eibar)

BETIS

Acquisti: Juanmi (Real Sociedad)

Cessioni: /

CELTA

Acquisti: Gabriel Fernandez (Penarol)

Cessioni: Guastavo Cabral (Pachuca)

EIBAR

Acquisti: Marc Cucurella (Barcellona)

Cessioni: /

ESPANYOL

Acquisti: /

Cessioni: Roberto (West Ham), Oscar Duarte (svincolo), Sergio Garcia (svincolo)

GETAFE

Acquisti: Nemanja Maksimovic (Getafe)

Cessioni: /

GIRONA

Acquisti: /

Cessioni: Portu (Real Sociedad)

HUESCA

Acquisti: /

Cessioni: /

LEGANES

Acquisti: Juan Munoz (Alcorcon), Oscar Rodriguez (Real Madrid), Jonathan Silva (Sporting Club)

Cessioni: Ezequiel Munoz (Lanus)

LEVANTE

Acquisti: Sergio Leon (Betis)

Cessioni: /

REAL MADRID

Acquisti: Eden Hazard (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht), Rodrygo (Santos), Eder Militao (Porto), Ferlan Mendy (Lione)

Cessioni: Marcos Llorente (Atletico), Oscar Rodriguez (Leganes)

REAL SOCIEDAD

Acquisti: Modibo Sagnan(Lens), Remiro (Athletic Club), Alexander Isak (Willem II), Portu (Girona)

Cessioni: Juanmi (Betis)

RAYO VALLECANO

Acquisti: /

Cessioni: /

SIVIGLIA

Acquisti: Rumas Dabbur (Salisburgo), Diego Carlos (Nantes)

Cessioni: Gabriel Mercado (Al Rayyan)

VALENCIA

Acquisti: Jason (Levante), Manu Vallejo (Cadice), Jorge Saenz (Tenerife), Salva Ruiz (Maiorca)

Cessioni: /

VALLADOLID

Acquisti: Pablo Hervias (Eibar)

Cessioni: /

VILLARREAL

Acquisti: /

Cessioni: Nicola Sansone (Bologna), Roberto Soriano (Bologna), Daniele Bonera (svincolo), Pablo Fornals (West Ham)