FOCUS TMW - Da Hazard a De Jong: tutti gli acquisti già ufficiali in Liga

© foto di Imago/Image Sport

Il Real Madrid, ad oggi, non ha assolutamente rivali sul mercato spagnolo. Eden Hazard è ovviamente la ciliegina sulla torta Blancos, ma oltre al belga sono arrivati calciatori del calibro di Militao, Mendy e Jovic. Oltre alla promessa Rodrygo. Il Barcellona, in attesa di Griezmann, ha da tempo chiuso con l'Ajax per Frenkie De Jong, mentre l'Atletico Madrid dopo aver perso Hernandez e Godin ha già chiuso per Felipe e Marcos Llorente dal Real. Di seguito tutte le operazioni già ufficiali portate a termine dai club di Liga:

ALAVES

Acquisti: Lucas Perez (West Ham), Olivier Verdon (Sochaux), Ramon Mierez (Atletico Tigre), Jeando Fuchs (Sochaux), Saul Garcia (Deportivo La Coruna),Luis Rioja (Almeria).

Cessioni: /

ATHLETIC CLUB

Acquisti: /

Cessioni: Iturraspe (svincolo), Susaeta (svincolo), Remiro (Real Sociedad), Sabin Merino (svincolo), Xabier Etxeita (svincolo), Mikel Rico (svincolo).

ATLETICO MADRID

Acquisti: Marcos Llorente (Real Madrid), Felipe (Porto), Renan Lodi (Atletico Paranaense), Nico Ibanez (Atletico San Luis).

Cessioni: Lucas Hernandez (Bayern), Gelson Martins (Monaco), Luciano Vietto (Sporting Club), Bernard Mensah (Kayserispor), Diego Godin (Inter), Axel Werner (San Luis), Juanfran (svincolo), Filipe Luis (svincolo).

BARCELLONA

Acquisti: Frenkie De Jong (Ajax), Neto (Valencia), Emerson (Atletico Mineiro).

Cessioni: Cillessen (Valencia), André Gomes (Everton), Paco Alcácer (Borussia Dortmund), Denis Suarez (Celta Vigo), Marc Cardona (Osasuna), Marc Cucurella (Eibar), Thomas Vermaelen (svincolo), Douglas (svincolo).

BETIS

Acquisti: Giovani Lo Celso (PSG), Juanmi (Real Sociedad)

Cessioni: Sergio Leon (Levante), Alin Tosca (svincolo), Alex Alegria (svincolo).

CELTA

Acquisti: Gabriel Fernandez (Penarol), Denis Suarez (Barcellona)

Cessioni: Guastavo Cabral (Pachuca), Nemanja Radoja (svincolo).

EIBAR

Acquisti: Pedro Bigas (Las Palmas), Marc Cucurella (Barcellona), Esteban Burgos (Alcorcon), Alvaro Tejero (Real Madrid Castilla)

Cessioni: Joan Jordán Moreno (Siviglia),Pablo Hervías (Real Valladolid), Pere Milla (Elche).

ESPANYOL

Acquisti: /

Cessioni: Roberto (West Ham), Oscar Duarte (svincolo), Sergio Garcia (svincolo), Alvaro Vazquez (svincolo), Aaron Martin (Magonza).

GETAFE

Acquisti: Jack Harper (Malaga), Raul Garcia (Girona).

Cessioni: Chuli (svincolo).

GRANADA

Acquisti: FedeVico (Leganes).

Cessioni: Nicolas Aguirre (svincolo), Alberto Martin (svincolo).

LEGANES

Acquisti: Juan Munoz (Alcorcon), Oscar Rodriguez (Real Madrid), Jonathan Silva (Sporting Club), André Grandi (Internacional de Madrid).

Cessioni: Fede Vico (Granada), Nabil El Zhar (Al Ahli), Ezequiel Munoz (Lanus), Andres Prieto (svincolo).

LEVANTE

Acquisti: Ruben Vezo (Valencia), Sergio Leon (Betis), Carlos Clerc (Osasuna), Jorge Miramón (Huesca).

Cessioni: Ruben Garcia (Osasuna), Jason (Valencia), Pedro Lopez (svincolato).

MAIORCA

Acquisti: Ante Budimir (Crotone), Martin Valjent (Chievo Verona).

Cessioni: Salva Ruiz (Valencia), Alejandro Faurlín (svincolo).

OSASUNA

Acquisti: Ruben Garcia (Levante), Avila (San Lorenzo), Marc Cardona (Barcellona), Brandon (Rennes).

Cessioni: Carlos Clerc (Levante), David Rodriguez (svincolo), Miguel Diaz (svincolo), Miguel Olavide (svincolo).

REAL MADRID

Acquisti: Eden Hazard (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht), Eder Militao (Porto), Ferland Mendy (Lione), Rodrygo (Santos),

Cessioni: Marcos Llorente (Atletico), Oscar Rodriguez (Leganes), Jorge De Frutos (Valladolid), Mateo Kovacic (Chelsea).

REAL SOCIEDAD

Acquisti: Modibo Sagnan(Lens), Remiro (Athletic Club), Alexander Isak (Willem II), Portu (Girona), Remiro (Athletic Club),

Cessioni: Juanmi (Betis), Theo Hernandez (fine prestito), Sandro Ramirez (fine prestito)

SIVIGLIA

Acquisti: Rumas Dabbur (Salisburgo), Diego Carlos (Nantes), Joan Jordán Moreno (Eibar), Luuk De Jong (PSV), Maximilian Wöber (Ajax)

Cessioni: Gabriel Mercado (Al Rayyan), Quincy Promes (Ajax), Luis Muriel (Atalanta), Marc Gual (Girona).

VALENCIA

Acquisti: Jason (Levante), Manu Vallejo (Cadice), Jorge Saenz (Tenerife), Salva Ruiz (Maiorca), Cillessen (Barcellona), Denis Cheryshev (Villarreal)

Cessioni: Neto (Barcellona), Simone Zaza (Torino), Ruben Vezo (Levante).

VALLADOLID

Acquisti: Pablo Hervias (Eibar), Jorge De Frutos (Real Madrid)

Cessioni: Borja Fernandez (ritiro).

VILLARREAL

Acquisti: /

Cessioni: Pablo Fornals (West Ham), Nicola Sansone (Bologna), Roberto Soriano (Bologna), Denis Cheryshev (Valencia), Ruben Semedo (Olympiacos), Javi Fuego (Gijon), Simon Moreno (Almeria), Daniele Bonera (svincolo).