FOCUS TMW - Da Icardi a Cutrone: i migliori marcatori delle 20 di A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi raggiunge Ciro Immobile proprio nella sfida decisiva per la qualificazione in Champions League. È questo l'unico movimento tra i migliori marcatori delle 20 di A. Cutrone raggiunge la doppia cifra con la doppietta alla Fiorentina, così come Antenucci. E Simeone fa meglio di Batistuta alla prima stagione in maglia viola.

Atalanta 11 gol: Josip Ilicic

Benevento 8 gol: Cheikh Diabaté

Bologna 10 gol: Simone Verdi

Cagliari 11 gol: Leonardo Pavoletti

Chievo Verona 12 gol: Roberto Inglese

Crotone 7 gol: Marcello Trotta, Simy

Fiorentina 14 gol: Giovanni Simeone

Genoa 6 gol: Gianluca Lapadula

Hellas Verona 4 gol: Moise Kean, Giampaolo Pazzini (ceduto a gennaio)

Inter 29 gol: Mauro Icardi

Juventus 22 gol: Paulo Dybala

Lazio 29 gol: Ciro Immobile

Milan 10 gol: Patrick Cutrone

Napoli 18 gol: Dries Mertens

Roma 16 gol: Edin Dzeko

Sampdoria 19 gol: Fabio Quagliarella

Sassuolo 10 gol: Matteo Politano

SPAL 11 gol: Mirko Antenucci

Torino 12 gol: Iago Falque

Udinese 12 gol: Kevin Lasagna