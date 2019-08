FOCUS TMW - Da Kean a Pepé: gli acquisti già ufficiali in Premier League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Inghilterra manca poco alla fine del calciomercato. Il movimento più importante, seppur una cessione, è quello di Hazard al Real Madrid. L'Arsenal ha battuto due colpi: Dani Ceballos e Nicolas Pepe. In entrata bene la neo promossa Aston Villa con tanti acquisti, tra i quali si segnalano Wesley e l'egiziano Trezeguet, così come il West Ham che ha già accolto gli spagnoli Roberto e Pablo Fornals, rimpiazzando Arnautovic con Sebastien Haller, spesa record. Il Tottenham ha preso Tanguy Ndombele dal Lione, mentre il Manchester United ha messo a segno l'acquisto di Aaron Wan-Bissaka dal Palace. Colpo pesante del Manchester City è Rodri , dall'Atletico Madrid. Pagata la clausola da 70 milioni. Dall'Italia arrivano gli attaccanti Patrick Cutrone e Moise Kean. Di seguito acquisti e cessioni in Premier.

ARSENAL

Allenatore: Unai Emery (confermato).

Acquisti: Gabriel Martinelli (Ituano), Dani Ceballos (Real Madrid), William Saliba (Saint-Etienne), Nicolas Pepé (Lille).

Cessioni: Aaron Ramsey (Juventus), Petr Cech (ritirato), Danny Welbeck (svincolato), Stephan Lichtsteiner (svincolato), Cohen Bramall (svincolato), Charlie Gilmour (svincolato), Julio Pleguezuelo (svincolato), Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum), Daniel Ballard (Swindon), David Ospina (Napoli), Vontae Daley-Campbell (Leicester), Ben Sheaf (Doncaster), William Saliba (Saint-Etienne), Krystian Bielik (Derby County), Takuma Asano (Partizan).

ASTON VILLA

Allenatore: Dean Smith (confermato).

Acquisti: Jota (Birmingham), Anwar El Ghazi (Lille), Wesley (Club Brugge), Kortney Hause (Wolves), Matt Targett (Southampton), Tyrone Mings (Bournemouth), Ezri Konsa (Brentford), Bjorn Engels (Reims), Trezeguet (Kasimpasa), Douglas Luiz (Manchester City), Tom Heaton (Burnley), Marvelous Nakamba (Club Brugge).

Cessioni: Albert Adomah (svincolato), Mark Bunn (svincolato), Ritchie De Laet (svincolato), Tommy Elphick (Huddersfield Town), Alan Hutton (svincolato), Mile Jedinak (svincolato), Ross McCormack (svincolato), Micah Richards (svincolato), Glenn Whelan (svincolato), Gary Gardner (Birmingham), Matija Sarkic (Livingston), Andre Green (Preston), Hepburn-Murph (Tranmere).

BOURNEMOUTH

Allenatore: Eddie Howe (confermato).

Acquisti: Lloyd Kelly (Bristol City), Jack Stacey (Luton Town), Philip Billing (Huddersfield), Arnaout Danjuma (Club Brugge).

Cessioni: Marc Pugh (svincolato), Mikael Ndjoli (Gillingham), Emerson Hyndman (Atlanta United), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Mahoney (Millwall), Lys Mousset (Sheffield United).

BRIGHTON

Allenatore: Graham Potter (nuovo).

Acquisti: Leandro Trossard (Genk), Matt Clarke (Portsmouth), Adam Webster (Bristol City).

Cessioni: Bruno (ritirato), Will Collar (Hamilton Academical), Alexis MacAllister (Boca Juniors), Ben White (Leeds United), Ales Mateju (Brescia), Anthony Knockaert (Fulham), Christian Walton (Blackburn), Jan Mlakar (QPR), Billy Arce (Barcelona Guayaquil), Viktor Gyokeres (St. Pauli), Percy Tau (Club Brugge), Markus Suttner (Fortuna Dusseldorf).

BURNLEY

Allenatore: Sean Dyche (confermato).

Acquisti: Joel Senior (Curzon Ashton), Erik Pieters (Stoke), Jay Rodriguez (West Bromwich), Ryan Cooney (Bury), Bailey Peacock-Farrell (Leeds).

Cessioni: Jon Walters (ritirato), Stephen Ward (Stoke), Anders Lindegaard (svincolato), Peter Crouch (svincolato), Mark Howarth (svincolato), Tom Heaton (Aston Villa).

CHELSEA

Allenatore: Frank Lampard (nuovo).

Acquisti: Mateo Kovacic (Real Madrid), Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Cessioni: Eden Hazard (Real Madrid), Jay Dasilva (Bristol), Gary Cahill (svincolato), Fankaty Dabo (Coventry City), Rob Green (ritirato), Todd Kane (svincolato), Ola Aina (Torino), Nathan Baxter (Ross County), Richard Nartey (Burton), Eduardo (svincolato), Kyle Scott (svincolato), Tomas Kalas (Bristol City), Mario Pasalic (Atalanta), Charly Musonda (Vitesse), Alvaro Morata (Atlético Madrid), Nathan (Atlético Mineiro), Ethan Ampadu (Lipsia), Lewis Baker (Fortuna Dusseldorf), Jake Clarke-Salter (Birmingham), Kasey Palmer (Bristol City), Iké Ugbo (Roda).

CRYSTAL PALACE

Allenatore: Roy Hodgson (confermato).

Acquisti: Stephen Henderson (Nottingham Forest), Jordan Ayew (Swansea).

Cessioni: Julian Speroni (svincolato), Jason Puncheon (svincolato), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Bakary Sako (svincolato), Ollie O’Dwyer (Aldershot), Joseph Hungbo (svincolato), Tyler Brown (svincolato), Levi Lumeka (Varzim), Alexander Sorloth (Trabzonspor).

EVERTON

Allenatore: Marco Silva (confermato).

Acquisti: Jonas Lossl (Huddersfield), André Gomes (Barcellona), Fabian Delph (Manchester City), Jean-Philippe Gbamin (Mainz), Moise Kean (Juventus).

Cessioni: Ashley Williams (svincolato), Phil Jagielka (svincolato), Harry Charsley (svincolato), Boris Mathis (svincolato), Mateusz Hewelt (svincolato), Shayne Lavery (svincolato), Jack Kiersey (svincolato), Danny Bramall (svincolato), Joe Hilton (svincolato), Chris Renshaw (svincolato), Jonjoe Kenny (Schalke), Nikola Vlasic (CSKA Moscow), Sandro Ramirez (Valladolid), Brendan Galloway (Luton), Kieran Dowell (Derby), Luke Garbutt (Ipswich), Antonee Robinson (Wigan), Ademola Lookman (Lipsia), Idrissa Gueye (PSG).

LEICESTER

Allenatore: Brendan Rodgers (confermato).

Acquisti: James Justin (Luton Town), Ayoze Perez (Newcastle), Vontae Daley-Campbell (Arsenal), George Hirst (Leuven), Ali Reghba (Bohemians), Youri Tielemans (Monaco).

Cessioni: Danny Simpson (svincolato), Shinji Okazaki (svincolato), Daniel Iversen (Rotherham).

LIVERPOOL

Allenatore: Jurgen Klopp (confermato).

Acquisti: Sepp van den Berg (PEC Zwolle).

Cessioni: Alberto Moreno (svincolato), Daniel Sturridge (svincolato), Connor Randall (svincolato), Adam Bogdan (svincolato), Sheyi Ojo (Rangers), Rafael Camacho (Sporting), Marko Grujic (Hertha BSC), Danny Ings (Southampton), Allan Rodrigues de Souza (Fluminense), Kamil Grabara (Huddersfield), Ben Woodburn (Oxford United).

MANCHESTER CITY

Allenatore: Pep Guardiola (confermato).

Acquisti: Angelino (PSV), Rodri (Atletico Madrid).

Cessioni: Vincent Kompany (Anderlecht), Patrick Roberts (Norwich), Tom Dele-Bashiru (svincolato), Aaron Nemane (svincolato), Jack Harrison (Leeds), Arijanet Muric (Nottingham Forest), Zack Steffen (Fortuna Dusseldorf), Pablo Mari (Flamengo), Fabian Delph (Everton), Philippe Sandler (Anderlecht), Manu Garcia (Sporting Gijon), Tom Dele-Bashiru (Watford), Douglas Luiz (Aston Villa), Yangel Herrera (Granada), Tosin Adarabioyo (Blackburn), Luka Ilic (NAC Breda), Ivan Ilic (NAC Breda), Lukas Nmecha (Wolfsburg).

MANCHESTER UNITED

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer (confermato).

Acquisti: Daniel James (Swansea), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace).

Cessioni: Ander Herrera (svincolato), Antonio Valencia (LDU Quito), Matthew Olosunde (svincolato), James Wilson (svincolato), Regan Poole (svincolato), Kieran O'Hara (Burton), Dean Henderson (Sheffield United).

NEWCASTLE

Allenatore: Steve Bruce (nuovo)

Acquisti: Joelinton (Hoffenheim), Jetro Willems (Eintracht Francoforte), Allan Saint-Maximin (Nizza).

Cessioni: Mohamed Diame (svincolato), Cal Roberts (svincolato), Josef Yarney (svincolato), Tyrique Bartlett (svincolato), Dan Barlaser (Rotherham), Ayoze Perez (Leicester), Joselu (Alaves), Liam Gibson (Grimsby), Freddie Woodman (Swansea).

NORWICH

Allenatore: Daniel Farke (confermato).

Acquisti: Patrick Roberts (Manchester City), Josip Drmic (Monchengladbach), Daniel Adshead (Rochdale), Archie Mair (Aberdeen), Rob Nizet (Anderlecht), Rocky Bushiri (Oostende), Aidan Fitzpatrick (Partick Thistle), Ralf Fahrmann (Schalke 04), Charlie Gilmour (svincolato), Sam Byram (West Ham).

Cessioni: Carlton Morris (Rotherham United), Mason Bloomfield (Crawley Town), Ciaren Jones (Eastbourne Borough), Josh Coley (Dunfermline Athletic), Marcel Franke (Hannover 96), Sean Raggett (Portsmouth), Nelson Oliveira (AEK Atene), James Husband (Blackpool), Rocky Bushiri (Blackpool).

SHEFFIELD UNITED

Allenatore: Chris Wilder (confermato).

Acquisti: Luke Freeman (QPR), Phil Jagielka (svincolato), Callum Robinson (Preston), Ravel Morrison (svincolato), Lys Mousset (Bournemouth), Dean Henderson (Manchester United), Ben Osborn (Nottingham Forest), Oli McBurnie (Swansea).

Cessioni: Paul Coutts (svincolato), Martin Cranie (svincolato), Conor Washington (svincolato), Daniel Lafferty (svincolato), Caolan Lavery (svincolato), Nathan Thomas (Gillingham), Rhys Norrington-Davies (Rochdale), Jake Eastwood (Scunthorpe), Oliver Greavers (Barrow AFC), Tyler Smith (Bristol Rovers).

SOUTHAMPTON

Allenatore: Ralph Hasenthuttl (confermato).

Acquisti: Moussa Djenepo (Standard Liege), Che Adams (Birmingham City), Danny Ings (Liverpool).

Cessioni: Steven Davis (Glasgow Rangers), Matt Targett (Aston Villa), Alfie Jones (Gillingham), Jack Rose (Walsall), Kingsley Latham (Havant and Waterlooville), Alex Cull (Totton), Harry Hamblin (Bath City), Jordy Clasie (AZ).

TOTTENHAM

Allenatore: Mauricio Pochettino (confermato).

Acquisti: Kion Etete (Notts County), Jack Clarke (Leeds), Tanguy Ndombele (Olympique Lione).

Cessioni: Michel Vorm (svincolato), Dylan Duncan (svincolato), Charlie Freeman (svincolato), Tom Glover (svincolo), Connor Ogilvie (svincolato), Jamie Reynolds (svincolato), Luke Amos (QPR), Jack Clarke (Leeds), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Vincent Janssen (Monterrey).

WATFORD

Allenatore: Javi Gracia (confermato).

Acquisti: Bayli Spencer-Adams (Arsenal), Craig Dawson (West Brom), Tom Dele-Bashiru (Manchester City).

Cessioni: Miguel Britos (svincolato), Tommie Hoban (svincolato), Tommie Hoban (svincolato), Jerome Sinclair (Venlo), Michael Folivi (Wimbledon), Ben Wilmot (Swansea), Marc Navarro (Leganes), Dodi Lukebakio (Hertha Berlino).

WEST HAM

Allenatore: Manuel Pellegrini (confermato).

Acquisti: Roberto (Espanyol), Pablo Fornals (Villarreal), David Martin (Millwall), Sebastien Haller (Eintracht Francoforte).

Cessioni: Samir Nasri (svincolato), Andy Carroll (svincolato), Adrian (svincolato), Edimilson Fernandes (Mainz), Toni Martinez (svincolato), Moses Makasi (svincolato), Lucas Perez (Alaves), Noha Sylvestre (svincolato), Vashon Neufville (svincolato), Josh Pask (Coventry City), Nathan Trott (AFC Wimbledon), Martin Samuelsen (FK Haugesund), Marko Arnautovic (Shanghai SIPG), Sam Byram (Norwich), Toni Martinez (West Ham), Pedro Obiang (Sassuolo), Marcus Browne (Middlesbrough), Hugill (Queens Park Rangers), Reece Oxford (Augsburg).

WOLVERHAMPTON

Allenatore: Nuno Espirito Santo (confermato).

Acquisti: Raul Jimenez (Benfica), Hong (Yeovil Town), Raphael Nya (PSG), Leander Dendoncker (Anderlecht), Tsun Dai (Oxford), Jesus Vallejo (Real Madrid), Patrick Cutrone (Milan), Bruno Jordao (Lazio), Pedro Neto (Lazio).

Cessioni: Ethan Ebanks-Landell (Shrewsbury Town), Michal Zyro (svincolato), Carlos Heredia (svincolato), Ben Goodliffe (svincolato), Aaron Hayden (svincolato), Diego Lattie (svincolato), Enzo Sauvage (svincolato), Christian Herc (Viktoria Plzen), Kortney Hause (Aston Villa), Ryan Giles (Shrewsbury Town), Pedro Goncalves (FC Famalicao), Helder Costa (Leeds), Ivan Cavaleiro (Fulham), Rafa Mir (Nottingham Forest), Will Morris (Ipswich).