FOCUS TMW - Da Lucas a Hummels: gli acquisti già ufficiali in Bundesliga

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 luglio

LA JUVE HA SPESO 85 MILIONI PER DE LIGT, GIALLO CON IL BENFICA PER PERIN. NAPOLI, SE SALTA JAMES IDEA MALCOM. INTER, ROSA DI NOMI DAVANTI. VERETOUT È DELLA ROMA. MILAN, UNA CESSIONE PER CORREA. PARMA: ECCO CORNELIUS E KULUSEVSKI, SCHIAPPACASSE TORNA A MADRID. Ecco l'annuncio ufficiale:...