FOCUS TMW - Da Lucas a Hummels: gli acquisti già ufficiali in Bundesliga

NAPOLI, GLI AGENTI DI PEPÈ A DIMARO: ACCORDO CON IL LILLE, DISTANZA PER L'INGAGGIO. INCONTRO PARATICI-PASTORELLO, LA JUVENTUS RESTA VIGILE PER LUKAKU. IL TOTTENHAM PREPARA 90 MILIONI PER DYBALA, CANCELO VERSO IL MANCHESTER CITY. INTER, CLAMOROSA IPOTESI CAGLIARI PER NAINGGOLAN. POLITANO...