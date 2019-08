FOCUS TMW - Da Lucas a Hummels: gli acquisti già ufficiali in Bundesliga

IL MANCHESTER UNITED MOLLA DYBALA, L’INTER TORNA IN POLE PER LUKAKU. ACCORDO PER CANCELO AL CITY E DANILO BIANCONERO. FIORENTINA, SI VA VERSO IL RITORNO DI BADELJ. ROMA SU ZAPPACOSTA - Il Manchester United sembra intenzionato a mollare Paulo Dybala. Come riportato da Sky Sports (inglese)...