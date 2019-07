FOCUS TMW - Da Ndombele a Wan-Bissaka: gli acquisti già ufficiali in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Inghilterra, dove il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 16 maggio (chiusura prevista per l'8 agosto), sono già tanti i colpi in entrata e in uscita messi a segno dai club di Premier League. Il movimento più importante, seppur in uscita, è sicuramente quello che ha coinvolto in Chelsea con la cessione di Eden Hazard al Real Madrid. L'Arsenal non ha ancora sopperito agli addii di Ramsey, Welbeck, Cech e Lichsteiner, mentre il Liverpool ha perso a zero Alberto Moreno e Daniel Sturridge.

I

n entrata bene la neo promossa Aston Villa, che ha già ufficializzato Jota, El Ghazi e Wesley, così come il West Ham che a fronte degli svincoli di Nasri ed Andy Carroll ha già accolto gli spagnoli Roberto e Pablo Fornals. Il Tottenham ha acquistato Ndombele dal Lione, mentre il Manchester United ha messo a segno il primo colpo per rafforzare la difesa: dal Crystal Palace è arrivato Aaron Wan-Bissaka.

ARSENAL

Acquisti: Gabriel Martinelli (Ituano)

Cessioni: Aaron Ramsey (Juventus), Petr Cech (ritirato), Danny Welbeck (svincolato), Stephan Lichtsteiner (svincolato), Cohen Bramall (svincolato), Charlie Gilmour (svincolato), Julio Pleguezuelo (svincolato), Jordi Osei-Tutu (VfL Bochum)

ASTON VILLA

Acquisti: Diogo Jota (Birmingham), Anwar El Ghazi (Lille), Wesley (Club Brugge), Kortney Hause (Wolves), Matt Targett (Southampton)

Cessioni: Albert Adomah (svincolato), Mark Bunn (svincolato), Ritchie De Laet (svincolato), Tommy Elphick (Huddersfield Town), Alan Hutton (svincolato), Mile Jedinak (svincolato), Ross McCormack (svincolato), Micah Richards (svincolato), Glenn Whelan (svincolato), Gary Gardner (Birmingham), Matija Sarkic (Livingston)

BOURNEMOUTH

Acquisti: Lloyd Kelly (Bristol City)

Cessioni: Marc Pugh (svincolato), Mikael Ndjoli (Gillingham), Emerson Hyndman (Atlanta United)

BRIGHTON

Acquisti: Leandro Trossard (Genk), Matt Clarke (Portsmouth)

Cessioni: Bruno (ritirato), Will Collar (Hamilton Academical), Alexis MacAllister (Boca Juniors), Ben White (Leeds United)

BURNLEY

Acquisti: Joel Senior (Curzon Ashton)

Cessioni: Jon Walters (ritirato), Stephen Ward (Stoke), Anders Lindegaard (svincolato), Peter Crouch (svincolato), Mark Howarth (svincolato)

CHELSEA

Acquisti: Mateo Kovacic (Real Madrid).

Cessioni: Eden Hazard (Real Madrid), Jay Dasilva (Bristol), Gary Cahill (svincolato), Fankaty Dabo (Coventry City), Rob Green (ritirato), Todd Kane (svincolato), Ola Aina (Torino), Nathan Baxter (Ross County), Richard Nartey (Burton Albion), Eduardo (svincolato), Kyle Scott (svincolato), Tomas Kalas (Bristol City)

CRYSTAL PALACE

Acquisti: /

Cessioni: Julian Speroni (svincolato), Jason Puncheon (svincolato), Aaron Wan-Bissaka (Manchester United), Bakary Sako (svincolato), Ollie O’Dwyer (Aldershot), Joseph Hungbo (svincolato), Tyler Brown (svincolato), Levi Lumeka (Varzim)

EVERTON

Acquisti: Jonas Lossl (Huddersfield), André Gomes (Barcellona)

Cessioni: Ashley Williams (svincolato), Phil Jagielka (svincolato), Harry Charsley (svincolato), Boris Mathis (svincolato), Mateusz Hewelt (svincolato), Shayne Lavery (svincolato), Jack Kiersey (svincolato), Danny Bramall (svincolato), Joe Hilton (svincolato), Chris Renshaw (svincolato), Jonjoe Kenny (Schalke), Nikola Vlasic (CSKA Moscow)

LEICESTER

Acquisti: James Justin (Luton Town)

Cessioni: Danny Simpson (svincolato), Shinji Okazaki (svincolato)

LIVERPOOL

Acquisti: Sepp van den Berg (PEC Zwolle)

Cessioni: Alberto Moreno (svincolato), Daniel Sturridge (svincolato), Connor Randall (svincolato), Adam Bogdan (svincolato), Sheyi Ojo (Rangers), Rafael Camacho (Sporting), Marko Grujic (Hertha BSC), Danny Ings (Southampton), Allan Rodrigues de Souza (Fluminense).

MANCHESTER CITY

Acquisti: /

Cessioni: Vincent Kompany (Anderlecht), Patrick Roberts (Norwich), Tom Dele-Bashiru (svincolato), Aaron Nemane (svincolato), Jack Harrison (Leeds United)

MANCHESTER UNITED

Acquisti: Daniel James (Swansea), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Cessioni: Ander Herrera (svincolato), Antonio Valencia (LDU Quito), Matthew Olosunde (svincolato), James Wilson (svincolato), Regan Poole (svincolato)

NEWCASTLE

Acquisti: /

Cessioni: Mohamed Diame (svincolato), Cal Roberts (svincolato), Josef Yarney (svincolato), Tyrique Bartlett (svincolato)

NORWICH

Acquisti: Patrick Roberts (Manchester City), Josip Drmic (Monchengladbach), Daniel Adshead (Rochdale), Archie Mair (Aberdeen), Rob Nizet (Anderlecht)

Cessioni: Carlton Morris (Rotherham United), Mason Bloomfield (Crawley Town), Ciaren Jones (Eastbourne Borough), Josh Coley (Dunfermline Athletic), Marcel Franke (Hannover 96), Sean Raggett (Portsmouth)

SHEFFIELD UNITED

Acquisti: /

Cessioni: Paul Coutts (svincolato), Martin Cranie (svincolato), Conor Washington (svincolato), Daniel Lafferty (svincolato), Caolan Lavery (svincolato), Nathan Thomas (Gillingham), Rhys Norrington-Davies (Rochdale)

SOUTHAMPTON

Acquisti: Moussa Djenepo (Standard Liege), Che Adams (Birmingham City), Danny Ings (Liverpool)

Cessioni: Steven Davis (Glasgow Rangers), Matt Targett (Aston Villa), Alfie Jones (Gillingham)

TOTTENHAM

Acquisti: Kion Etete (Notts County), Jack Clarke (Leeds), Tanguy Ndombele (Olympique Lione)

Cessioni: Michel Vorm (svincolato), Dylan Duncan (svincolato), Charlie Freeman (svincolato), Tom Glover (svincolo), Connor Ogilvie (svincolato), Jamie Reynolds (svincolato), Luke Amos (QPR), Jack Clarke (Leeds)

WATFORD

Acquisti: Bayli Spencer-Adams (Arsenal), Craig Dawson (West Brom)

Cessioni: Miguel Britos (svincolato), Tommie Hoban (svincolato), Obbi Oulare (Standard Liege), Jerome Sinclair (Venlo)

WEST HAM

Acquisti: Roberto (Espanyol), Pablo Fornals (Villarreal), David Martin (Millwall)

Cessioni: Samir Nasri (svincolato), Andy Carroll (svincolato), Adrian (svincolato), Edimilson Fernandes (Mainz), Toni Martinez (svincolato), Moses Makasi (svincolato), Lucas Perez (Alaves), Noha Sylvestre (svincolato), Vashon Neufville (svincolato), Josh Pask (Coventry City), Nathan Trott (AFC Wimbledon), Martin Samuelsen (FK Haugesund)

WOLVERHAMPTON

Acquisti: Raul Jimenez (Benfica), Hong (Yeovil Town), Raphael Nya (PSG), Leander Dendoncker (Anderlecht)

Cessioni: Ethan Ebanks-Landell (Shrewsbury Town), Michal Zyro (svincolato), Carlos Heredia (svincolato), Ben Goodliffe (svincolato), Aaron Hayden (svincolato), Diego Lattie (svincolato), Enzo Sauvage (svincolato), Christian Herc (Viktoria Plzen), Kortney Hause (Aston Villa), Ryan Giles (Shrewsbury Town), Pedro Goncalves (FC Famalicao), Joao Dias (FC Famalicao)