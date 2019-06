FOCUS TMW - Da Niang a Tatarusanu: tutti gli acquisti già ufficiali in Ligue 1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa dei botti di mercato del Paris Saint-Germain, il mercato della prossima Ligue 1 ha già iniziato a muoversi. Proprio a Parigi sono stati annunciati gli addii di Gianluigi Buffon e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto, mentre sono già ufficiali quelli a titolo definitivo di Giovanni Lo Celso, Moussa Diaby e Grzegorz Krychowiak. Le altre ufficialità? M'Baye Niang è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Rennes, Koffi Djidji del Torino, Ferland Mendy del Real Madrid, Anwar El Ghazi dell'Aston Villa, Diego Carlos del Siviglia e Ciprian Tatarusanu del Lione. Questi tutti i movimenti in entrata e in uscita delle venti squadre che si contenderanno il titolo di campione di Francia nella prossima stagione.

AMIENS

Acquisti: Serhou Guirassy (Colonia), Jayson Papeau (Genevieve), Jack Lahne (Brommapojkarna), Alexis Blin (Tolosa)

Cessioni: Gaoussou Traoré (Quevilly-Rouen)

ANGERS

Acquisti: /

Cessioni: Yoann Andreu (ritiro)

BORDEAUX

Acquisti: Enock Kwateng (Nantes), Mexer (Rennes)

Cessioni: Lukas Lerager (Genoa), Igor Lewczuk (Legia Varsavia), Jaroslav Plasil (svincolo)

BREST

Acquisti: Denys Bain (Le Havre)

Cessioni: Guillaume Buon (Avranches), Corentin Jacob (Rodez), Quentin Bernard (Auxerre)

DIGIONE

Acquisti: /

Cessioni: Oussama Haddadi (Al-Ettifaq), Mehdi Abeid (svincolo)

LILLE

Acquisti: /

Cessioni: Anwar El Ghazi (Aston Villa)

METZ

Acquisti: Victorien Angban (Chelsea U23), Habib Maiga (Sait-Etienne), Manuel Cabit (Ajaccio), Fabien Centonze (Lens)

Cessioni: Cafú (Legia Varsavia), Oumar Gonzalez (Chambly), Ivan Balliu (svincolo), Emmanuel Riviere (svincolo), Jonathan Rivierez (svincolo)

MONACO

Acquisti: /

Cessioni: Ronael Pierre-Gabriel (Magonza), Jonathan Mexique (Cholet)

MONTPELLIER

Acquisti: Jordan Ferri (Olympique Lione), Andy Delort (Tolosa)

Cessioni: Bryan Passi (Niort), Morgan Poaty (Guingamp)

NANTES

Acquisti: Bridge Ndilu (Stade Laval)

Cessioni: Diego Carlos (Siviglia), Koffi Djidji (Torino), Ciprian Tatarusanu (Olympique Lione), Enock Kwateng (Bordeaux)

NIMES

Acquisti: /

Cessioni: Umut Bozok (Lorient), Abdel Malik Hsissane (Le Puy Foot)

NIZZA

Acquisti: /

Cessioni: /

OLYMPIQUE LIONE

Acquisti: Boubacar Fofana (Ajaccio), Ciprian Tatarusanu (Nantes), Jean Lucas (Flamengo)

Cessioni: Ferland Mendy (Real Madrid), Christopher Martins Pereira (Young Boys), Jordan Ferri (Montpellier)

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Acquisti: /

Cessioni: Yusuf Sari (Trabzonspor), Florian Escales (Stade Laval), Rolando (svincolo), Tomas Hubocan (svincolo), Romain Cagnon (svincolo)

PARIS SAINT-GERMAIN

Acquisti: /

Cessioni: Giovanni Lo Celso (Betis), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Mosca), Gianluigi Buffon (svincolo), Adrien Rabiot (svincolo)

REIMS

Acquisti: Bjorn Engels (Olympiacos), Yehvann Diouf (Troyes), Marshall Munetsi (Orlando Pirates), Dialy Kobaly Ndiaye (Cayor Foot)

Cessioni: Yohan Roche (Rodez), Marvin Martin (svincolo), Johan Carrasso (svincolo), Pablo Chavarria (svincolo)

RENNES

Acquisti: M'Baye Niang (Torino), Romain Salin (Sporting CP)

Cessioni: Brandon (Osasuna), Mexer (Bordeaux), Hatem Ben Arfa (svincolo), Romain Danzé (ritiro)

SAINT-ETIENNE

Acquisti: Harold Moukoudi (Le Havre), Alpha Sissoko (Clermont Foot), Lucas Llort (Montpellier B)

Cessioni: Habib Maiga (Metz), Jorginho (Ludogorets)

RC STRASBURGO

Acquisti: Lamine Koné (Sunderland), Diogo Branco (Montijo)

Cessioni: /

TOLOSA

Acquisti: /

Cessioni: Yannick Cahuzac (Lens), Andy Delort (Montpellier), Clement Michelin (Lens), Alexis Blin (Amiens), Jimmy Durmaz (svincolo)