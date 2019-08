FOCUS TMW - Da Pavard a Hummels: gli acquisti già ufficiali in Bundesliga

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attive da subito le big di Bundes: il Bayern aveva già chiuso da tempo per i terzini della Francia campione del mondo, Benjamin Pavard e Lucas Hernandez, cedendo Mats Hummels al Borussia, che ha preso anche Thorgan Hazard, Julian Brandt e Nico Schulz. I volti nuovi a Leverkusen sono quelli di Kerem Demirbay, Moussa Diaby, Daley Sinkgraven e Nadiem Amiri, mentre l'Eintracht Francoforte rimpiazza Jovic (finito al Real a peso d'oro) con la promessa e suo connazionale Dejan Joveljic. Molteplici movimenti anche dalle neo-promosse, in particolare l'Union Berlino con tantissimi acquisti. Di seguito tutte le operazioni già ufficiali per i club di Bundesliga.

AUGSBURG

Allenatore: Martin Schmidt (confermato).

Acquisti: Iago (Internacional), Florian Niederlechner (Freiburg), Mads Pedersen (Nordsjaelland), Noah Sarenren Bazee (Hannover), Ruben Vargas (FC Luzern), Marek Suchy (Basilea), Reece Oxford (West Ham), Tomas Koubek (Rennes).

Cessioni: Jan-Ingwer Callsen-Bracker (svincolato), Christoph Janker (svincolato), Dong-Won Ji (Mainz), Jonathan Schmid (Freiburg), Konstantinos Stafylidis (Hoffenheim), Marvin Friedrich (Union Berlino), Martin Hinteregger (Eintracht), Romario Rosch (Roda JC), Jo-Cheol Koo (Al-Gharafa).

BAYER LEVERKUSEN

Allenatore: Peter Bosz (confermato).

Acquisti: Kerem Demirbay (Hoffenheim), Moussa Diaby (Paris Saint-Germain), Daley Sinkgraven (Ajax), Nadiem Amiri (Hoffenheim).

Cessioni: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Thorsten Kirschbaum (VVV-Venlo), Sam Schreck (Groningen).

BAYERN MONACO

Allenatore: Niko Kovac (confermato).

Acquisti: Fiete Arp (Hamburg), Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart).

Cessioni: Frank Evina (KFC Uerdingen), Adrian Fein (Hamburg), Marco Friedl (Werder Bremen), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Wooyeong Jeong (Freiburg), Rafinha (Flamengo), Franck Ribery (svincolato), Arjen Robben (ritiro), Meritan Shabani (Wolverhampton).

BORUSSIA DORTMUND

Allenatore: Lucien Favre (confermato).

Acquisti: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern Munich), Mateu Morey (Barcelona), Nico Schulz (Hoffenheim).

Cessioni: Dzenis Burnic (Dynamo Dresden), Alexander Isak (Real Sociedad), Felix Passlack (Fortuna Sittard), Christian Pulisic (Chelsea), Jeremy Toljan (Sassuolo), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain), Sebastian Rode (Eintracht Francoforte), Andre Schurrle (Spartak Mosca), Maximilian Philip (Dinamo Mosca), Shinji Kagawa (Saragozza).

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Allenatore: Marco Rose (nuovo).

Acquisti: Breel Embolo (Schalke), Max Grün (Darmstadt), Stefan Lainer (Red Bull Salzburg), Marcus Thuram (Guingamp).

Cessioni: Josip Drmic (Norwich City), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Moritz Nicolas (Union Berlin).

COLONIA

Allenatore: Achim Beierlorzer (nuovo).

Acquisti: Kingsley Ehizibue (PEC Zwolle), Julian Krahl (RB Leipzig), Joao Queiros (Sporting Lisbon), Kingsley Schindeler (Holstein Kiel), Birger Verstraete (Gent), Ellyes Skhiri (Montpellier), Sebastiaan Bornauw (Anderlecht).

Cessioni: Jan-Christoph Bartels (Wehen Wiesbaden), Matthias Lehmann (ritirato), Tim-Henry Handwerker (Norimberga).

EINTRACHT FRANCOFORTE

Allenatore: Adi Hutter (confermato).

Acquisti: Erik Durm (Huddersfield), Dejan Joveljic (Red Star Belgrade), Luka Jovic (Benfica), Dominik Kohr (Bayer Leverkusen), Filip Kostic (Amburgo), Djibril Sow (Young Boys), Rodrigo Zalazar (Malaga), Sebastian Rode (Borussia Dortmund), Martin Hinteregger (Augsburg),

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Cessioni: Aymen Barkok (Fortuna Düsseldorf), Danny Blum (Bochum), Mischa Häuser (FSV Frankfurt), Branimir Hrgota (svincolato), Luka Jovic (Real Madrid), Nelson Mandela Mbouhom (svincolato), Andersson Ordonez (LDU Quito), Tobias Stirl (Wolfsburg), Sebastien Haller (West Ham), Jetro Willems (Newcastle), Tuta (Kortrijk), Branimir Hrgota (Greuther Fürth).

FORTUNA DUSSELDORF

Allenatore: Friedhelm Funkel (confermato).

Acquisti: Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Florian Kastenmeier (VfB Stuttgart II), Dawid Kownacki (Sampdoria), Thomas Pledl (Ingolstadt), Bernard Tekpetey (Schalke 04), Zack Steffen (Manchester City), Erik Thommy (Stuttgart), Nana Ampomah (Waasland-Beveren), Lewis Baker (Chelsea), Markus Suttner (Brighton), Kasim Adams (Hoffenheim).

Cessioni: Marvin Ducksch (Hannover), Kianz Froese (svincolato), Gökhan Gül (SV Wehen Wiesbaden), Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel), Benito Raman (Schalke 04), Havard Nielsen (Greuther Furth).

FRIBURGO

Allenatore: Christian Streich (confermato).

Acquisti: Wooyeong Jeong (Bayern Munich), Changhoon Kwon (FCO Dijon), Jonathan Schmid (Augsburg), Gian-Luca Itter (Wolfsburg).

Cessioni: Jonas Föhrenbach (Heidenhiem), Constantin Frommann (Sonnenhof Großaspach), Florian Niederlechner (Augsburg), Chima Okoroji (Regensburg), Keven Schlotterbeck (Union Berlin), Vincent Sierro (Young Boys), Pascal Stenzel (VfB Stuttgart), Fabian Schleusener (Nurmberg), Alex Mendez (Ajax).

HERTHA BERLINO

Allenatore: Ante Covic (confermato).

Acquisti: Dedryck Boyata (Celtic), Eduard Löwen (Nuremberg), Dodi Lukebakio (Watford).

Cessioni: Marius Gersbeck (Karlsruhe), Julius Kade (Union Berlin), Jonathan Klinsmann (St. Gallen), Valentino Lazaro (Inter), Fabian Lustenberger (Young Boys).

HOFFENHEIM

Allenatore: Alfred Schreuder (nuovo).

Acquisti: Sargis Adamyan (Jahn Regensburg), Ihlas Bebou (Hannover), Franko Kovacevic (NK Rudes), Konstantinos Stafylidis (Augsburg), Philipp Pentke (Jahn Regensburg), Sebastian Rudy (Schalke 04).

Cessioni: Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen), Antonio Colak (Rijeka), Robin Hack (Nuremberg), David Otto (Heidenheim), Gregor Kobel (VfB Stuttgart), Joelinton (Newcastle), Felipe Pires (Fortaleza), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Justin Hoogma (Utrecht), Kasim Adams (Fortuna Dusseldorf).

RB LIPSIA

Allenatore: Julian Nagelsmann (nuovo).

Acquisti: Luan Candido (Palmeiras), Hannes Wolf (Red Bull Salzburg), Christopher Nkunku (PSG), Ethan Ampadu (Chelsea), Ademola Lookman (Everton).

Cessioni: Bruma (PSV Eindhoven), Julian Krahl (Colonia), Erik Majetschak (Erzgebirge Aue).

MAINZ

Allenatore: Sandro Schwarz (confermato).

Acquisti: Cyrill Akono (Preußen Münster), Edimilson Fernandes (West Ham), Omer Hanin (Hapoel Hadera), Dong-Won Ji (Augsburg), Aaron Martin (Espanyol Barcelona), Jonathan Meier (Bayern Munich), Ronaël Pierre-Gabriel (AS Monaco), Jeremiah St. Juste (Feyenoord).

Cessioni: Rene Adler (ritirato), Issah Abass (FC Utrecht), Emil Berggreen (svincolato), Niko Bungert (ritirato), Gaetan Bussmann (svincolato), Giulio Donati (svincolato), Gerrit Holtmann (Paderborn), Jannik Huth (Paderborn), Anthony Ujah (Union Berlin), Jean-Philippe Gbamin (Everton).

PADERBORN

Allenatore: Steffen Baumgart (confermato).

Acquisti: Cauly (Duisburg), Johannes Dörfler (Uerdingen), Marcel Hilßner (Hansa Rostock), Gerrit Holtmann (Mainz), Rifet Kapic (Grasshoppers Zürich), Luca Kilian (Borussia Dortmund II), Streli Mamba (Energie Cottbus), Laurent Jans (Metz).

Cessioni: Lukas Boeder (svincolato), Felix Herzenbruch (Rot-Weiss Essen), Philipp Klement (VfB Stuttgart), Bernard Tekpetey (Schalke), Philipp Tietz (Wehen Wiesbaden).

SCHALKE 04

Allenatore: Davis Wagner (nuovo).

Acquisti: Jonjoe Kenny (Everton), Ozan Kabak (VfB Stuttgart), Bernard Tekpetey (Paderborn), Benito Raman (Fortuna Dusseldorf), Markus Schubert (Dynamo Dresda).

Cessioni: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Benjamin Goller (Werder Bremen), Sascha Riether (ritirato), Cedric Teuchert (Hannover), Ralf Fahrmann (Norwich), Bernard Tekpetey (Fortuna Dusseldorf), Haji Wright (VVV-Venlo), Sebastian Rudy (Hoffenheim).

UNION BERLINO

Allenatore: Urs Fischer (confermato).

Acquisti: Suleiman Abdullahi (Eintracht Braunschweig), Robert Andrich (Heidenheim), Sheraldo Becker (Den Haag), Florian Flecker (Hartberg), Marcus Ingvartsen (Genk), Julius Kade (Hertha Berlin), Keven Schlotterbeck (Freiburg), Manuel Schmiedebach (Hannover), Anthony Ujah (Mainz), Neven Subotic (svincolato), Marius Bülter (FC Magdeburg), Marvin Friedrich (Augsburg), Christian Gentner (Stoccarda).

Cessioni: Berkan Taz (Energie Cottbus), Marcel Hartel (Arminia Bielefeld).

WERDER BREMA

Allenatore: Florian Kohfeldt (confermato).

Acquisti: Benjamin Goller (Schalke), Marco Friedl (Bayern), Niclas Füllkrug (Hannover).

Cessioni: Jan-Nicklas Beste (FC Emmen), Thore Jacobsen (Magdeburg), Aron Johansson (svincolato), Ole Käuper (Carl Zeiss Jena), Max Kruse (svincolato), Thanos Petsos (svincolato), Romano Schmid (Wolfsberger AC), Niklas Schmidt (VfL Osnabrück), Luca Zander (St. Pauli), Michael Zetterer (PEC Zwolle).

WOLFSBURG

Allenatore: Oliver Glasner (nuovo).

Acquisti: Kevin Mbabu (Young Boys), Paulo Otavio (Ingolstadt), Joao Victor (Linzer ASK), Xaver Schlager (RB Salzburg), Lukas Nmecha (Chelsea).

Cessioni: Gian-Luca Itter (Freiburg), Landry Dimata (Anderlecht), Victor Osimhen (Lille), Paul Verhaegh (Twente), Sebastian Jung (Hannover), Paul Seguin (Greuther Fürth), Marvin Stefaniak (Greuther Fürth).