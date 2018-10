FOCUS TMW - Da Perin a Reina: chi sono i numeri 12 e quanto giocano

Volti più o meno noti. E più o meno impiegati. Focus sui numeri 12 della Serie A, quelli che quasi sempre restano in panchina ma che nelle ultime stagioni più che in passato hanno trovato le luci della ribalta. In attesa del rientro di Meret, ad esempio, il numero 12 in casa Napoli è il greco Karnezis che è già sceso in campo tre volte giocando 270 minuti. Stesso impiego per il giovane Ionnut Radu, che è arrivato al Genoa come vice Marchetti ma che si sta rivelando qualcosa di più.

Curiosi i casi di Atalanta ed Empoli, due squadre che hanno stravolto le gerarchie estive lanciando come titolari Gollini e Terracciano al posto di Berisha e Provedel. Lazio e Milan hanno deciso di utilizzare i numeri 12 per l'Europa League. In casa Fiorentina, Dragowski ha sfruttato l'infortunio di Lafont per collezionare tre presenze in Serie A. Nove i numeri dodici che non sono ancora scesi in campo. Di seguito il dato.

Juventus - Perin (impiego: 1 partita, 90 minuti)

Inter - Padelli (0 minuti)

Lazio - Proto (2 gare in Europa League, 180 minuti)

Sampdoria - Rafael Cabral Barbosa (0 minuti)

Bologna - Da Costa (0 minuti)

ChievoVerona - Seculin (2 gare in Serie A, 1 in Coppa Italia, 180 minuti)

Empoli - Provedel (0 minuti)

Napoli - Karnezis (3 gare in Serie A, 270 minuti)

SPAL - Milinkovic-Savic (0 minuti)

Torino - Rosati (0 minuti)

Udinese - Nicolas (1 gara in Coppa Italia, 120 minuti)

Sassuolo - Pegolo (0 minuti)

Parma - Frattali (0 minuti)

Frosinone - Bardi (0 minuti)

Fiorentina - Dragowski (3 gare in Serie A, 224 minuti)

Milan - Reina (2 gare in Europa League, 180 minuti)

Roma - Mirante (0 minuti)

Atalanta - Berisha (2 gare Serie A, 180 minuti)

Cagliari - Rafael de Andrade Bittencourt (0 minuti)

Genoa - Radu (3 gare in Serie A, 270 minuti)