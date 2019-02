FOCUS TMW - Da Polenta a Djourou, i difensori svincolati

© foto di Federico Gaetano

Viaggio di TMW nel mondo degli svincolati, alla ricerca dell'occasione

Johan Djourou è durato solo sei mesi - e cinque presenze - alla Spal, prima di dire addio alla società estense perché fuori dalle rotazioni dei titolari. E perché doveva operarsi alla gamba sinistra, pur non avendo ancora spiegato che tipo di infortunio si sia trattato. Non è però l'unico ex "italiano" a essere svincolato. Un altro è Diego Polenta, uruguagio, ex Genoa e Bari, che a un certo punto sembrava a un passo dal Frosinone. I rumours però lo volevano molto vicino ai Los Angeles Galaxy, operazione che però non si è ancora chiusa. Dopo tre anni, invece, è terminata l'avventura di Gustavo Campanharo, ex Hellas Verona e Fiorentina, con i Ludogorets. Ha tanto mercato Philipp Wollscheid, tedesco svincolato dallo Stoke City durante gennaio, ma è destinato a rimanere in Inghilterra, diversamente da Jesus Gamez, il cui contratto è terminato con il Newcastle nello scorso giugno ma non ha ancora trovato sistemazione.

Poi ci sono i grandi vecchi. Da Felipe Santana, ex Borussia Dortmund, ad Alexis, che nei suoi anni migliori è stato a Siviglia e Valencia, vincendo pure qualche titolo. Carlos Pena e Younes Kaboul sono due difensori affidabili, mentre chi è alla ricerca della prossima opportunità è Leonardo Blanchard, divenuto famoso per il gol, allo Stadium, che regalò un magico pareggio in extremis al Frosinone.