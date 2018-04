FOCUS TMW - Da Politano a Verdi: i migliori marcatori delle 20 di A

Giornata avarissima di emozioni e di reti: sono solo 13 infatti i gol segnati nelle 10 sfide disputate, nessuno dei quali dai primi della classifica marcatori. Lasagna, Pavoletti, Verdi, Politano e Diabaté fanno un passo in avanti e si avvicinano alla doppia cifra. Dato da sottolineare: solo i capocannonieri di Hellas (Kean), Genoa (Lapadula) e Crotone (Budimir) hanno fatto peggio del miglior realizzatore del Milan (Cutrone), raggiunto in questo turno da Diabaté e Politano. Numeri impietosi per una squadra che ha l'ambizione di tornare in Champions League, soprattutto se confrontati con quelli delle rivali Roma, Lazio e Inter. A proposito di Inter, Icardi torna a segnare nell'anticipo della 33ma giornata e si porta a soli due centri da Ciro Immobile.

Atalanta 10 gol: Josip Ilicic

Benevento 7 gol: Cheikh Diabaté

Bologna 8 gol: Simone Verdi

Cagliari * 9 gol: Leonardo Pavoletti

Chievo Verona 9 gol: Roberto Inglese

Crotone 6 gol: Ante Budimir

Fiorentina 10 gol: Giovanni Simeone

Genoa 4 gol: Gianluca Lapadula

Hellas Verona 4 gol: Moise Kean, Giampaolo Pazzini (ceduto a gennaio)

Inter * 25 gol: Mauro Icardi

Juventus 21 gol: Paulo Dybala

Lazio 27 gol: Ciro Immobile

Milan 7 gol: Patrick Cutrone

Napoli 17 gol: Dries Mertens

Roma 14 gol: Edin Dzeko

Sampdoria 18 gol: Fabio Quagliarella

Sassuolo* 7 gol: Matteo Politano

SPAL 8 gol: Mirko Antenucci

Torino 11 gol: Iago Falque

Udinese 9 gol: Kevin Lasagna

* una partita in più