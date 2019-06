FOCUS TMW - Da Raul Jimenez a Fornals: tutti gli acquisti già ufficiali in Premier

© foto di Federico De Luca

In Inghilterra, dove il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 16 maggio (chiusura prevista per l'8 agosto), sono già tanti i colpi in entrata e in uscita messi a segno dai club di Premier League. Il movimento più importante, seppur in uscita, è sicuramente quello che ha coinvolto in Chelsea con la cessione di Eden Hazard al Real Madrid. L'Arsenal non ha ancora sopperito agli addii di Ramsey, Welbeck, Cech e Lichsteiner, mentre il Liverpool ha perso a zero Alberto Moreno e Daniel Sturridge.

In entrata bene la neo promossa Aston Villa, che ha già ufficializzato Jota, El Ghazi e Wesley, così come il West Ham che a fronte degli svincoli di Nasri ed Andy Carroll ha già accolto gli spagnoli Roberto e Pablo Fornals.

Chiusura coi club di Manchester, ancora fermi dal punto di vista degli acquisti ma che in uscita hanno già certificato gli addii di Ander Herrera (United) e Vincent Kompany (City).

ARSENAL

Acquisti: /

Cessioni: Aaron Ramsey (Juventus), Petr Cech (ritirato), Danny Welbeck (svincolato), Stephan Lichtsteiner (svincolato)

ASTON VILLA

Acquisti: Diogo Jota (Birmingham), Anwar El Ghazi (Lille), Wesley (Club Brugge)

Cessioni: /

BOURNEMOUTH

Acquisti: Lloyd Kelly (Bristol City)

Cessioni: /

BRIGHTON

Acquisti: Leandro Trossard (Genk)

Cessioni: /

BURNLEY

Acquisti: /

Cessioni: /

CHELSEA

Acquisti: /

Cessioni: Eden Hazard (Real Madrid), Jay Dasilva (Bristol)

CRYSTAL PALACE

Acquisti: /

Cessioni: Julian Speroni (svincolato), Jason Puncheon (svincolato)

EVERTON

Acquisti: Jonas Lossl (Huddersfield), André Gomes (Barcellona)

Cessioni: Ashley Williams (svincolato)

LEICESTER

Acquisti: James Justin (Luton Town)

Cessioni: Danny Simpson (svincolato), Shinji Okazaki (svincolato)

LIVERPOOL

Acquisti: /

Cessioni: Alberto Moreno (svincolato), Daniel Sturridge (svincolato), Sepp van den Berg (PEC Zwolle)

MANCHESTER CITY

Acquisti: /

Cessioni: Vincent Kompany (Anderlecht), Patrick Roberts (Norwich)

MANCHESTER UNITED

Acquisti: Daniel James (Swansea)

Cessioni: Ander Herrera (svincolato), Antonio Valencia (LDU Quito).

NEWCASTLE

Acquisti: /

Cessioni: /

NORWICH

Acquisti: Patrick Roberts (Manchester City), Josip Drmic (Monchengladbach)

Cessioni: /

SHEFFIELD UNITED

Acquisti: /

Cessioni: /

SOUTHAMPTON

Acquisti: /

Cessioni: Steven Davis (Glasgow Rangers)

TOTTENHAM

Acquisti: /

Cessioni: /

WATFORD

Acquisti: /

Cessioni: Miguel Britos (svincolato), Tommie Hoban (svincolato)

WEST HAM

Acquisti: Roberto (Espanyol), Pablo Fornals (Villarreal)

Cessioni: Samir Nasri (svincolato), Andy Carroll (svincolato), Adrian (svincolato), Edimilson Fernandes (Mainz)

WOLVERHAMPTON

Acquisti: Raul Jimenez (Benfica)

Cessioni: /