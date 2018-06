FOCUS TMW - Da Sané a Icardi: la top 11 dei calciatori esclusi dal Mondiale

E' una nazionale che può tranquillamente puntare alla vittoria del Mondiale. Una squadra di calciatori esclusi per questioni meramente tecniche: l'ultimo, in ordine di tempo, è stato Leroy Sané, stella del Manchester City a cui il commissario tecnico della Germania Joachim Löw ha rinunciato per far spazio a Brandt. Ma la lista è lunghissima con la Germania - nazione carica di talenti - in prima fila: out Emre Can, Leno, ma anche Gotze e Tah. Esclusioni eccellenti anche in casa Francia: fuori Benzema, Laporte, Martial e Lacazette.

Allan e Nainggolan, due dei migliori centrocampisti dell'ultima Serie A, non sono stati scelti rispettivamente da Tite e Martinez. Fuori dalle liste anche tre tra i migliori laterali d'Europa: Hector Bellerin, Alex Sandro e Marcos Alonso. E il centravanti del Chelsea Alvaro Morata. Altri? Fabregas, Rabiot, Ruben Neves e non solo Di seguito un 3-4-3 molto offensivo di calciatori esclusi dalle liste dei 23.

La squadra degli esclusi (3-4-3) - Leno; Alex Sandro, Laporte, Hector Bellerin; Götze, Emre Can, Nainggolan, Sané; Icardi, Ibrahimovic, Benzema.