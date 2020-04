focus Dalla Corea che riparte alla Francia che rinuncia: la situazione nel mondo

Argentina, Olanda e Francia hanno detto stop definitivamente alla stagione 2019-20. Molte altre nazioni sono in bilico, altre hanno scelto che si tornerà a giocare. Vediamo nel dettaglio lo scenario paese per paese.

ARGENTINA: stagione 2019-20 definitivamente chiusa.

ALBANIA: la Federazione punta a far ripartire gli allenamenti dalla prossima settimana e il campionato dalla fine di maggio-inizio giugno. Il Governo tuttavia non ha ancora approvato il piano.

ARMENIA: i club armeni hanno ricominciato ad allenarsi il 23 aprile. Ancora ignota la data sulla ripresa del campionato. Fra le ipotesi accreditate fine maggio.

BIELORUSSIA: si gioca regolarmente

BOSNIA ERZEGOVINA: il 9 maggio si punta alla ripartenza degli allenamenti, in attesa dell'approvazione del Governo. La speranza è quella di ripartire il 7 giugno.

BRASILE: la CBF punta a ricominciare a fine maggio, ma la situazione è in divenire.

COREA DEL SUD: La stagione della K-League della Corea del Sud partirà il prossimo 8 maggio. Inizialmente previsto per il 29 febbraio ma rimandato a causa del Coronavirus, il campionato potrà finalmente riprendere anche se a porte chiuse. Nel caso in cui un giocatore o un membro dello staff tecnico dovesse essere contagiato dal Covid-19, la squadra in questione dovrà restare isolata per le due settimane successive, senza disputare le partite in calendario. La prima giornata vedrà i campioni in carica dello Jeonbuk Hyundai Motors affrontare in casa il Suwon Samsung Bluewings.

CROAZIA: le squadre hanno ricominciato ad allenarsi in piccoli gruppi. Si punta al ritorno in campo il 15 maggio o il 1° giugno.

DANIMARCA: il campionato si concluderà. La Superliga dovrebbe ricominciare il 24 maggio senza spettatori. Allenamenti ripresi ma in piccoli gruppi: niente spogliatoio condiviso, niente sala mensa condivisa, niente macchinate per arrivare in allenamento o tornare a casa. In attesa del via libera del Governo, atteso per la prossima settimana.

FAR OER: il campionato riparte il 9 maggio

FINLANDIA: i club professionisti sono autorizzati ad all'allenamento in piccoli gruppi. Nulla di deciso circa l'inizio della nuova stagione, che potrebbe essere anche in agosto.

FRANCIA: stagione 2019-20 definitivamente chiusa.

GERMANIA: le squadre hanno ricominciato ad allenarsi. La data più probabile per la ripresa del campionato è il 16 maggio.

GRECIA: nulla di certo, anchese i club potrebbero tornare ad allenarsi il 15 maggio. Per la ripartenza del campionato si punta a ricominciare a metà giugno.

INGHILTERRA: data provvisoria quella dell'8 giugno. Data chiave la riunione di venerdì.

IRAN: niente sport fino al 15 maggio. Dopo quella data il Governo deciderà il da farsi. Non è al momento in programma una ripresa del campionato.

ISLANDA: allenamenti in piccoli gruppi possibili dal 4 maggio. La stagione potrebbe ricominciare l'8 giugno con la coppa e il campionato il 14 giugno.

ISRAELE: le squadre sono tornate ad allenarsi questa settimana, se pur in piccoli gruppi. Non è ancora stata comunicata una data di ritorno al campionato.

KAZAKISTAN: si punta a ricominciare a giugno anche se la situazione è ancora in divenire. Lo stato d'emergenza è stato esteso all'11 maggio.

NICARAGUA: si gioca regolarmente.

NORVEGIA: si punta a ricominciare il 15 giugno. I club hanno chiesto al Governo di poter ricominciare ad allenarsi a partire dal 10 maggio. Oggi è prevista la risposta.

PAESI BASSI: stagione 2019-20 definitivamente chiusa.

PORTOGALLO: Sporting CP e Braga hanno ripreso ad allenarsi con sedute individuali, mentre Benfica e Porto dovrebbero ricominciare nel weekend. il Governo deciderà domani riguardo la possibilità per i club di prima e seconda divisione di ricominciare. Le categorie inferiori sono state cancellate.

POLONIA: la stagione riprende il 29 di maggio.

REPUBBLICA CECA: si punta a ripartire il 25 maggio. I club devono però votare per il prolungamento della stagione. Se questo non dovesse

ROMANIA: gli allenamenti riprenderanno il 15 maggio. Il campionato il 6 o il 15 giugno. Questa è la volontà dei club. Il piano non è stato ancora approvato dal Governo.

RUSSIA: dopo l'iniziale pessimismo, inizia a filtrare qualche timido raggio di sole sulla ripresa della stagione. La sospensione definitiva del campionato (sono state giocate 22 partite su 30) sembrava essere concreta, ma a sorpresa si potrebbe ripartire dal 20 luglio.

SAN MARINO: Il campionato sammarinese attende il decreto del governo che arriverà entro domani per vedere se e quando riprendere gli allenamenti e capire se ci sarà spazio per completarlo.

SCOZIA: campionati dalla Championship in giù sospesi definitivamente. In linea generale, il calcio è vietato fino al 10 giugno. La Premiership deve ancora valutare il da farsi. Previsto un meeting straordinario all'inizio di maggio.

SLOVACCHIA: il Governo prepara un piano di contenimento suddiviso in quattro fasi: il calcio resta nell'ultima fase, quella delle categorie che riapriranno più tardi. Per questo il campionato non riprenderà, se riprenderà, prima di giugno. L'idea è il 6 giugno, si aspettano novità entro il 20 maggio. Gli allenamenti individuali, intanto, sono concessi.

SPAGNA: allenamenti individuali dal 4 maggio e di gruppo dall'11. Ancora da valutare la ripresa del campionato.

SVEZIA: si parte il 14 giugno.

SVIZZERA: gli allenamenti, senza restrizioni per gli atleti di punta, inizieranno l'11 di maggio. Il Governo apre a una ripresa del campionato dall'8 giugno, ma si deciderà il 27 maggio.

TURCHIA: si valuta di ricominciare la seconda settimana di giugno.

UCRAINA: la Lega valuta di riprendere la stagione a inizio giugno, se la quarantena fissata al 12 maggio cesserà. Altrimenti ci saranno ulteriori discussioni con i club.

UNGHERIA: le squadre si allenano già in piccoli gruppi. Si punta a ricominciare alla fine di maggio.