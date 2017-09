FOCUS TMW - Dalla Turchia a San Marino e Rwanda: dove è sempre mercato

E' sempre calciomercato. Non solo gli svincolati e i rinnovi, in giro per il mondo ci sono sempre sessioni aperte. Tra quelle più rilevanti: il 4 settembre chiude in Romania, il 5 invece in Israele e Messico. Il 6 in Bulgaria e Slovacchia, l'8 settembre in Repubblica Ceca e, soprattutto, in Turchia. Il mercato portoghese terminerà il 22 settembre, quello argentino cinque giorni prima, il 17. In Qatar, fine delle trattative il 30 settembre, negli Emirati Arabi Uniti, invece, il 2 ottobre mentre in Australia terminerà il 16 ottobre. Le altre? Tra le prossime a chiudere ci sono Togo (3 settembre), Iran, Giordania e Tanzania (6 settembre), Namibia e Panama (8 settembre), Libano e Arabia Saudita (12 settembre), Egitto (14 settembre), Andorra e Tunisia (15 settembre), Rwanda (17 settembre), Costa Rica e Suriname (18 settembre), Marocco (19 settembre), El Salvador (20 settembre), Belize e pure San Marino (21 settembre).