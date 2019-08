FOCUS TMW - Dybala-United, pro e contro: dal 4-3-3 di Sarri alla Selección

Il nome di Paulo Dybala ha improvvisamente monopolizzato titoli e attenzioni di tutti, media e tifosi. Più di Romelu Lukaku, sua ipotetica contropartita dallo United e più dei colleghi Icardi e Higuain. La Joya bianconera fino a pochi giorni fa sembrava al centro del progetto tecnico di Maurizio Sarri, ma col passare delle ore le voci sul suo possibile addio si sono fatte sempre più insistenti. Ed in attesa di novità in merito, giusto analizzare i pro e i contro di un eventuale trasferimento in Premier proprio dal punto di vista del giocatore.

Perché sì - Partiamo dai dati di fatto: in attesa di capire come andrà l'incontro fra il giocatore, la dirigenza bianconera e Maurizio Sarri, tutto lascia pensare ad una Juve pronta a sacrificare l'argentino sull'altare del mercato. Il ruolo di falso centravanti non pare convincere lo staff tecnico juventino, come dimostrano le trattative per Lukaku e Icardi. E nel probabile 4-3-3 di Sarri non avrebbe altre collocazioni tattiche. Arrivando a Manchester inoltre Dybala avrebbe la possibilità di provare ad imporsi come stella assoluta della squadra, negli States parlerebbero di giocatore franchigia. Riferimento tecnico in campo e uomo immagine fuori insomma, uscendo così dal cono d'ombra generato da Higuain prima ancora che da Cristiano Ronaldo. Last but not least l'aspetto economico: se le cifre fossero quelle richieste da Dybala (14 milioni netti a stagione), evidentemente ci sarebbe anche una importantissima crescita economica.

Perché no - Lasciare la Juventus oggi, con la palese dichiarazione d'intenti di vincere la Champions League, non è il massimo dal punto di vista sportivo. Anche perché lo stesso Manchester United non prenderà parte alla massima competizione europea, fattore spesso determinante nelle scelte dei giocatori di alto livello. E l'andamento sportivo degli ultimi anni dei Red Devils non regala certo garanzie assolute in ottica futura. C'è poi la questione tecnica legata alla Premier, visto che per qualche addetto ai lavori le qualità di Dybala non si adatterebbero granché alle peculiarità fisiche del campionato inglese. E il recente passato del connazionale Angel Di Maria a Old Trafford ne è un esempio (seppur ruolo e qualità tecniche non siano esattamente le stesse di Dybala). Infine la questione Argentina: Dybala non è ancora un titolare assoluto della Seleccion, nonostante la pressione dell'opinione pubblica albiceleste. E giocare in una squadra che non potrà calcare il palcoscenico della Champions può diventare un rischio.