FOCUS TMW - Europa League che verrà. Insidie da Londra e Marsiglia

Si sta completando il quadro dell'Europa League 2018-19. Pochi i campionati ancora in corso, più alcune finali di coppa nazionale da giocare. I grandi tornei però hanno già emesso i loro verdetti e non mancano i nomi di prestigio sin da ora, come il Marsiglia finalista dell'ultima edizione, o la coppia Chelsea-Arsenal. Senza dimenticare il Siviglia, specialista in questo torneo con cinque coppe alzate dal 2006 a oggi. Milan e Lazio sono le italiane sicure di un posto nella fase a gironi, mentre l'Atalanta per accedervi dovrà superare ben tre turni preliminari. E nel frattempo si aggiungeranno le squadre via via retrocesse dalla Champions League. Ad oggi questo è lo scenario per la nuova edizione, che vedrà il suo atto conclusivo per la prima volta in Azerbaigian, a Baku.

FASE A GIRONI

Anderlecht (Belgio)

Marsiglia(Francia)

Rennes (Francia)

Eintracht Francoforte (Germania)

Bayer Leverkusen(Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Arsenal (Inghilterra)

Lazio(Italia)

Milan (Italia)

Desportivo das Aves (Portogallo)

Jablonec (Repubblica Ceca)

Krasnodar (Russia)

Betis (Spagna)

Villarreal (Spagna)

Akhisar Belediyespor (Turchia)

Vorskla (Ucraina)

Coppa di Svizzera

6 retrocesse dai playoff di Champions

4 retrocesse dal terzo turno di Champions

PLAYOFF

6 retrocesse dal terzo turno di Champions

TERZO TURNO

Rapid Vienna (Austria)

Gent (Belgio)

Brondby (Danimarca)

Olympiacos (Grecia)

Feyenoord (Olanda)

Sporting CP (Portogallo)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Zenit(Russia)

Lucerna (Svizzera)

Basaksehir(Turchia)

Zorya(Ucraina)

Coppa di Croazia

Coppa di Romania

12 retrocesse dal secondo turno di Champions

SECONDO TURNO

Admira Wacker(Austria)

LASK Linz (Austria)

Genk (Belgio)

Dinamo Brest (Bielorussia)

AEK Larnaca (Cipro)

Rijeka (Croazia)

Bordeaux(Francia)

RB Lipsia (Germania)

Asteras Tripolis (Grecia)

Atromitos (Grecia)

Burnley(Inghilterra)

Hapoel Haifa (Israele)

Atalanta (Italia)

Lillestrom (Norvegia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Vitesse (Olanda)

Jagiellonia (Polonia)

Braga (Portogallo)

Sigma Olomouc (Repubblica Ceca)

Steaua (Romania)

Ufa (Russia)

Aberdeen (Scozia)

Siviglia(Spagna)

Djurgardens(Svezia)

San Gallo (Svizzera)

Besiktas(Turchia)

Mariupol(Ucraina)

16 retrocesse dal primo turno di Champions

3 retrocesse dai preliminari di Champions

PRIMO TURNO

Lufterari (Albania)

Laçi (Albania)

Partizani (Albania)

Pyunik(Armenia)

Gandzasar (Armenia)

Banants (Armenia)

Qabala (Azerbaigian)

Neftci Baku (Azerbaigian)

Dinamo Minsk (Bielorussia)

Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia)

Zeljeznicar(Bosnia-Erzegovina)

Sarajevo (Bosnia-Erzegovina)

Siroki Brijeg (Bosnia-Erzegovina)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Slavia Sofia (Bulgaria)

Levski Sofia (Bulgaria)

Apollon Limassol (Cipro)

Anorthosis (Cipro)

Osijek(Croazia)

Nordsjaelland (Danimarca)

Copenaghen(Danimarca)

FCI Levadia (Estonia)

Nomme Kalju (Estonia)

Narva Trans (Estonia)

NSI Runavik (Far Oer)

KuPS (Finlandia)

Ilves (Finlandia)

Lahti (Finlandia)

Connah's Quay (Galles)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Samtredia (Georgia)

Chikhura (Georgia)

Dundalk (Irlanda)

Sharmrock Rovers (Irlanda)

Derry City (Irlanda)

Coleraine (Irlanda del Nord)

Glenavon (Irlanda del Nord)

Cliftonville (Irlanda del Nord)

Stjarnan (Islanda)

FH (Islanda)

IBV (Islanda)

Beitar Gerusalemme (Israele)

Maccabi Tel-Aviv(Israele)

Tobol (Kazakistan)

Irtysh (Kazakistan)

Kairat (Kazakistan)

Riga FC (Lettonia)

Ventspils (Lettonia)

Liepaja (Lettonia)

Vaduz (Liechtenstein)

Zalgiris Vilnius (Lituania)

Stumbras (Lituania)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)

Fola Esch(Lussemburgo)

Vardar (Macedonia)

Rabotnicki (Macedonia)

Balzan (Malta)

Milsami (Moldavia)

Petroclub (Moldavia)

Buducnost (Montenegro)

Mladost (Montenegro)

Molde (Norvegia)

Sarpsborg (Norvegia)

Lech Poznan (Polonia)

Gornik Zabrze (Polonia)

Viitorul Constanta(Romania)

Rangers (Scozia)

Hibernian (Scozia)

Partizan (Serbia)

Radnicki Nis(Serbia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)

Zilina (Slovacchia)

Maribor (Slovenia)

Domzale (Slovenia)

AIK Solna(Svezia)

Hacken (Svezia)

Ferencvaros(Ungheria)

Honved (Ungheria)

Coppa d'Azerbaigian

Coppa di Serbia

Coppa di Slovenia

Coppa di Moldavia

Coppa di Macedonia

Coppa del Montenegro

Coppa del Lussemburgo

Coppa d'Ungheria

TURNO PRELIMINARE

Engordany (Andorra)

Sant Julia (Andorra)

KI (Far Oer)

B36 Torshavn (Far Oer)

Bala Town (Galles)

Cefn Druids (Galles)

Europa FC (Gibilterra)

Pristina (Kosovo)

Trakai (Lituania)

Birkirkara(Malta)

Gzira (Malta)

Tre Fiori(San Marino)

La Fiorita (San Marino)

Coppa di Gibilterra