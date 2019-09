FOCUS TMW - FIFA contro i prestiti: la situazione delle big. Ecco la Juve

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

La notizia arriva dal NY Times: fonte affidabile, in attesa di annunci ufficiali. La FIFA lavora da tempo a un intervento sullo strapotere degli agenti e sull'abuso dei prestiti da parte dei club, ora sarebbe vicinissima a una svolta concreta. Per quanto riguarda i trasferimenti a titolo temporaneo, in particolare, il programma sarebbe quello di limitarli a un massimo di 8 per quanto riguarda i calciatori over 21 a partire dalla stagione 2021/2022, per poi scendere a 6 in via definitiva dall'annata successiva. Una mossa che colpirebbe soprattutto le grandi squadre, abituate a tesserare un numero di giocatori molto più alto rispetto alle proprie esigenze, per poi prestarne una grande maggioranza. Aspettando conferme dal massimo organismo calcistico mondiale, abbiamo provato ad analizzare le rose attuali delle big del nostro campionato, alla ricerca di quali e quanti siano i giocatori attualmente in prestito altrove. E di conseguenza, quanti sarebbero i potenziali "esuberi" in ottica futura.

QUI JUVENTUS -

I bianconeri, a dirla tutta, hanno in parte già la soluzione. Perché, se la manovra della FIFA dovesse passare, l'inevitabile soluzione sarebbe quella di puntare sulle seconde squadre. Una scelta che la Juventus ha già fatto due anni fa, e consentirebbe di alleggerire la prima squadra, al netto di giocatori (per esempio Cristian Romero) che non potrebbero essere certo "spediti" nelle categorie inferiori. Al momento, comunque, la Vecchia Signora ha sotto contratto dieci giocatori prestati altrove: il compito non sembra improbo.

I tesserati della Juventus in prestito : Romero, Branescu, Matheus Pereira, Masciangelo, Zappa, Mosti, Grigoris Kastanos, Del Sole, Del Fabro, Mavididi.

*=la futura normativa si applicherebbe ai calciatori over 21, per completezza teniamo in considerazione anche i classe '98.