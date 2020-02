FOCUS TMW - Fiorentina, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

Fiorentina regina incontrastata del mercato di gennaio, o almeno delle ultime ore di trattative. La squadra a disposizione di Beppe Iachini, tanto in entrata quanto in uscita, aveva necessità di alcune modifiche strutturali anche se la stragrande maggioranza dei colpi messi a segno da Pradè e Barone ha la duplice ambizione di incidere sia sul presente che (soprattutto) sul futuro.

ACQUISTI - Pronti via ed ecco il colpo Patrick Cutrone dal Wolverhampton. La prima e più impellente necessità era trovare un attaccante titolare da aggiungere alla batteria già presente e così ecco l'ex Milan, arrivato a titolo definitivo. Quindi una fase centrale del mercato di gennaio caratterizzata da immobilismo apparente, almeno in entrata, per poi scatenarsi negli ultimi 3 giorni di trattative. Dal Genoa sono arrivati due talenti dal sicuro avvenire come Christian Kouame e Kevin Agudelo: infortunato e buono principalmente per il prossimo anno il primo, pronto all'uso il secondo (colpo last second delle operazioni viola). Il vuoto a centrocampo è stato colmato con Joseph Duncan dal Sassuolo, una delle prime richieste di Iachini. Mentre la difesa è stata sistemata con l'interessante Igor dalla SPAL. Capitolo a parte merita Sofyan Amrabat: la rivelazione del Verona era ad un passo dal Napoli, ma la ferma volontà della dirigenza gigliata e di Rocco Commisso di chiudere l'operazione ha fatto la differenza, così come la voglia del giocatore di sposare il progetto viola e non quello azzurro. Operazione da 20 milioni complessivi.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Kevin Agudelo (centrocampista, Genoa) - Prestito con obbligo di riscatto

Sofyan Amrabat (centrocampista, Hellas Verona) - definitivo

Christian Kouamé (attaccante, Genoa) - definitivo

Igor (difensore, SPAL) - definitivo

Joseph Duncan (centrocampista, Sassuolo) - definitivo

Patrick Cutrone (attaccante, Wolverhampton) - definitivo

CESSIONI - La ristrutturazione come detto è stata profonda e strutturale e inevitabilmente ha portato a tanti addii. Molti esuberi hanno lasciato Firenze, come ad esempio Cristoforo passato all'Eibar, Bryan Dabo alla SPAL, Jacob Rasmussen all'Erzgebirge Aue, Szymon Zurkowski all'Empoli e Valentin Eysseric all'Hellas. Uno dei pochi della rosa dei titolari ad essere andato via è Kevin-Prince Boateng, volato in Turchia al Besiktas, mentre i giovani Montiel e Ranieri (due su cui comunque la Viola conta per il futuro) proveranno a trovare maggiore spazio al Vitoria e all'Ascoli. Saponara ha interrotto il prestito al Genoa, è tornato a Firenze ed è ripartito per Lecce, mentre il brasiliano Pedro ha concluso fin troppo presto la sua fugace e a tratti incomprensibile avventura italiana tornando in patria in prestito con obbligo di riscatto al Flamengo. Chiosa finale ancora su Amrabat: formalmente la Fiorentina lo ha acquistato e quindi prestato al Verona, visto che non avrebbe potuto tesserarlo a causa del fatto che il marocchino aveva già giocato in stagione con altre due maglie (Brugge e appunto Hellas).

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Kevin-Prince Boateng (Besiktas) - prestito

Tòfol Montiel (Vitória de Setúbal) - prestito

Valentin Eysseric (Hellas Verona) - prestito

Sofyan Amrabat (Hellas Verona) - prestito

Luca Ranieri (Ascoli) - prestito

Szymon Żurkowski (Empoli) - prestito

Pedro (Flamengo) - prestito

Riccardo Saponara (Lecce) - prestito

Jacob Rasmussen (Erzgebirge Aue) - prestito

Bryan Dabo (Spal) - prestito

Sebastián Cristóforo (Eibar) - definitivo