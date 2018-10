FOCUS TMW - Flop 25: i peggiori acquisti della Serie A nelle prime 8 giornate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla top 25 alla flop 25. Ieri vi abbiamo raccontato i 25 migliori acquisti della Serie A, rendimento alla mano, grazie alla media-voto risultante dalle pagelle di TMW. C'è anche chi è partito male, però. Arrivi dall'estero deludenti o giocatori già visti in Serie A ma che non hanno ancora reso secondo le aspettative: ecco la flop 25 degli acquisti di Serie A, per il rendimento nelle prime 8 giornate di campionato. Guida la classifica un terzetto tutto del Frosinone (Perica, Capuano e Salamon), ma c'è spazio anche per i milioni investiti dalla Roma su Cristante (si va dai 20 ai 30) e per Keita balde, sulla carta grande acquisto dell'Inter.

FLOP 25 (media-voto basata sulle pagelle TMW, considerati soltanto i calciatori che hanno preso voto in almeno 4 gare)

5,08 PERICA (Frosinone)

5,25 CAPUANO (Frosinone)

5,36 SALAMON (Frosinone)

5,38 OBI (ChievoVerona)

5,38 ZAMPANO (Frosinone)

5,40 HALLFREDSSON (Frosinone)

5,40 KEITA (Inter)

5,44 ROSSETTINI (ChievoVerona)

5,50 CALABRESI (Bologna)

5,50 BARBA (ChievoVerona)

5,50 CRISTANTE (Roma)

5,50 FARES (SPAL)

5,57 AINA (Torino)

5,58 MARLON (Sassuolo)

5,60 GOLDANIGA (Frosinone)

5,63 MRAZ (Empoli)

5,63 RASMUSSEN (Empoli)

5,63 BADELJ (Lazio)

5,67 KLAVAN (Cagliari)

5,69 DANILO (Barcellona)

5,70 CAMPBELL (Frosinone)

5,70 BOGA (Sassuolo)

5,71 CAPEZZI (Empoli)

5,71 LA GUMINA (Empoli)

5,71 TEODORCZYK (Udinese)