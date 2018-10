FOCUS TMW - Frosinone, pochi episodi controversi. Un gol da annullare col Toro

Fonte: In collaborazione con Simone Bernabei

Sono poche le decisioni controverse nel campionato del Frosinone, sia a favore che contro i ciociari. Decisivio l'intervento del VAR contro la Lazio sul gol di Milinkovic (dubbi su un rigore non assegnato ai ciociari nel finale). La gara più ricca di episodi è stata quella col Torino: il 2-1 del Frosinone era probabilmente da annullare. Considerato che i ciociari hanno comunque perso, un errore in ogni caso ininfluente.

IL CAMPIONATO DEL FROSINONE

1^ giornata Atalanta-Frosinone 4-0

Arbitro sig. Piccinini: pochi dubbi sul suo operato. In occasione del primo gol Papu Gomez viene tenuto in gioco da Salamon e Zampano. Sul terzo gol Pasalic è in posizione regolare sull'assist di Gomez.

2^ giornata Frosinone-Bologna 0-0

Arbitro sig. Manganiello: nessun episodio particolarmente controverso.

3^ giornata Lazio-Frosinone 1-0

Arbitro sig. Calvarese: al 4' Milinkovic-Savic insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione e poi esulta. Il serbo era però in posizione di fuorigioco, rilevata grazie all'intervento del VAR, e la rete viene annullata. Nel finale, al 91' Lulic atterra Ciano: Calvarese non rileva il fallo, gli assistenti non intervengono e il VAR non viene chiamato in causa. Il contatto c'è, ma anche qui pare giusta la scelta di non assegnare il calcio di rigore.

4^ giornata Frosinone-Sampdoria 0-5

Arbitro sig. Irrati: al 3' contatto Barreto-Molinaro in area del Frosinone, dubbi sul fallo concesso ai padroni di casa. All'83' giusto il rigore concesso alla Sampdoria per il fallo di Hallfredsson: manca un cartellino giallo all'islandese.

5^ giornata Frosinone-Juventus 0-2

Arbitro sig. Giacomelli: al 33' Molinaro ha il braccio largo ma tocca con la spalla. Giusto non concedere il rigore. Al 36' lungo consulto col VAR (Mariani) sul gol di Cristiano Ronaldo, convalidato perché il portoghese è partito in posizione regolare.

6^ giornata Roma-Frosinone 4-0

Arbitro sig. Di Bello: al 13' manca un giallo a Pastore, una minuzia in una gara molto semplice da gestire.

7^ giornata Frosinone-Genoa 1-2

Arbitro sig. Sacchi: al 39' rigore per il Frosinone dopo il fallo di Spolli su Perica. Il VAR conferma, Ciano segna. Al 90' Soddimo cade in area dopo un contrasto con Pedro Pereira. Niente rigore e altra decisione giusta presa da Sacchi (caduta plateale, manca forse l'ammonizione).