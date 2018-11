FOCUS TMW - Frosinone, sostanziale pari. Ricavi oltre 30 milioni per 2019

© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone è molto attento ai conti, sebbene il paracadute nel 2017 - ultimo bilancio disponibile - abbia giocato un ruolo determinante per non perdere (troppo) fatturato. Il valore della produzione è chiaramente inferiore, passando da 31 milioni di euro a 19,95, con una variazione di 11 milioni di euro.

I DIRITTI TELEVISIVI - La differenza è evidente tra il 2016 e il 2017, ma è quasi tutta nelle tv. Perché nella Serie A 2015-16 il Frosinone aveva ricevuto circa 22 milioni di euro - come il Carpi, per dire un'altra - mentre nell'anno successivo sono conti risibili, intorno ai 5. È chiaro che la continuità aziendale viene garantita in larga parte da loro, non avendo plusvalenze.

I COSTI - Gestione virtuosa per il Frosinone, perché le uscite sono molto vicine al valore della produzione in ogni anno, sia in Serie A che in Serie B, la variazione è minima. Solo un acquisto - Brighenti, 500 mila euro - e un'uscita, Blanchard, 450 mila.

TOGETHER E 2019 - A detenere il 100% del capitale sociale è la Together FC che, probabilmente, vedrà un impegno decisamente alto nel campionato 2017-18, fortunatamente chiuso con una promozione. Paracadute solo parziale per il Frosinone in stagione, con qualche investimento - soprattutto in caso di promozione - su Chibsah e Krajnc, per dirne due. Ovviamente il ritorno in Serie A sana praticamente tutti i problemi: solo con i diritti televisivi arriveranno 25-27 milioni di euro, quindi il prossimo bilancio sarà sui 33. Una sorta di ancora di salvezza certa.