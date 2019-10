FOCUS TMW - Generazione 2000, i migliori attaccanti: da Haland a Kean

La doppietta di Haland contro il Napoli - primo calciatore a siglare sei reti nelle prime tre gare di Champions League - fino all'esordio di Sebastiano Esposito con l'Inter hanno acceso i riflettori sui giocatori nati nel nuovo millennio. TuttoMercatoWeb vi propone un viaggio fra i migliori prospetti, concludendo con gli attaccanti

JADON SANCHO - Mister 100 milioni. O probabilmente di più, perché l'inglese del Borussia Dortmund, dopo essere stato quasi scaricato dal Manchester City, è diventato il più corteggiato dalle squadre di Premier League. Veloce, rapidissimo, capace di giocare sia a sinistra che a destra che da seconda punta, è il wonderkid per eccellenza del calcio d'Oltremanica. Tredici gol nella sua prima annata da titolare, già quattro in questa, può diventare il nuovo Sterling.

VINICIUS JR - Qualcuno probabilmente si aspettava di più dalla prima stagione di questo fantasista al Real Madrid. Rimane però un diciottenne, classe 2000, che si affaccia al calcio europeo con la forza di un meteorite. Deve avere il tempo per crescere e migliorare, però ha la convinzione (e il tempo) dalla sua parte. Più assist man che uomo d'area, ritagliarsi uno spazio fra Bale, Isco, Asensio, James, Brahim Diaz e e Lucas Vazquez non è sempre facilissimo.

MOISE KEAN - Venduto in estate dalla Juventus per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, l'attaccante italiano sta avendo un avvio difficile in Premier League, con qualche piccolo problema anche con l'Under21, espulso nella sua ultima gara. Forte fisicamente, rapido, può giocare in ogni ruolo del reparto offensivo. È un classe 2000 con 51 presenze tra i professionisti e 12 gol, più 3 e 2 in Nazionale.

SEBASTIANO ESPOSITO - Titolare in Europa League nello scorso febbraio, è stato richiamato dal Mondiale under17 in Brasile direttamente da Antonio Conte. Nessun incidente diplomatico, solo la necessità - da parte dell'Inter - di schierarlo contro il Borussia Dortmund, come se fosse qualcosa di normale per il nostro calcio. Ripaga guadagnandosi un rigore.

ERLING BRAUT HALAND - Un t-rex in mezzo ai brontosauri. Questo sembra il nuovo fenomeno del calcio mondiale, scandinavo come Ibra, speranzoso di diventare come lui. Sei gol in tre partite in Champions League, con la maglia del Salisburgo, per diventare quasi una sensazione. C'è da scommetterci, finirà in una big già dalla prossima estate: possibilmente in Premier, visto che il Manchester United ha deciso di cedere quasi tutti i propri attaccanti nell'ultima estate.

TIM WEAH - Alla terza stagione tra i professionisti, il figlio d'arte più conosciuto di Parigi è passato al Lille per cercare di esplodere definitivamente. Statunitense di nascita (ma ovviamente liberiano di origine), può giocare sia da attaccante centrale che da esterno: è stato pagato 10 milioni per prendere il posto di Rafael Leao e Nicolas Pepe, per ora deve ancora crescere.

ADAM HLOZEK - Il nuovo Patrik Schick, con qualche anno in meno. Classe 2002, attaccante centrale ma che può destreggiarsi anche in altre posizioni, oramai è un titolare fisso di una delle squadre più forti della Repubblica Ceca. A diciassette anni ha già giocato 32 gare con la maglia dello Sparta, siglando otto reti.

MOHAMMED IHATTAREN - Altro grande classe 2002, è già titolare nel PSV Eindhoven. Non sa per chi giocare, se con il Marocco o con la nazionale olandese, ma la convocazione è già praticamente decisa per la prossima tornata, nonostante non abbia raggiunto ancora la maggiore età: fino a fine anno, con il padre malato di cancro, ha deciso di temporeggiare. Può fare sia il trequartista che l'ala, bravo soprattutto a generare il passaggio chiave per arrivare in porta, è uno dei prossimi prodigi del calcio europeo.

ANSU FATI - È il classe 2002 più conosciuto al mondo, per essere diventato uno dei più giovani marcatori della storia del Barcellona. Ora i blaugrana stanno pensando a una clausola da 190 milioni di euro, con un rinnovo da big: è già stato convocato con la nazionale under 21 e sembra a un bivio. Diventare il nuovo Bojan oppure il nuovo Messi. Nero, stavolta.