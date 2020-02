FOCUS TMW - Genoa, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Federico De Luca

La solita rivoluzione targata Enrico Preziosi ha cambiato totalmente il volto della rosa a disposizione di Davide Nicola. Il Genoa, ultimo in classifica insieme a Brescia e SPAL, ha provato a inserire elementi più funzionali alle idee tattiche del nuovo tecnico, il terzo della stagione dopo gli esoneri di Aurelio Andreazzoli e Thiago Motta. Tanti movimenti e qualche grosso affare, in entrata e uscita, sfumato in extremis.

ACQUISTI - Grandi ritorni e un paio di scommesse interessanti. Il Grifone ha rinforzato soprattutto il reparto arretrato, con gli innesti di Perin, Andrea Masiello e il francese Soumaoro. A centrocampo è arrivato Eriksson, ex meteora cagliaritana, oltre allo svincolato Behrami, mentre davanti, oltre a Mattia Destro, la società rossoblù è riuscita ad ottenere Iago Falque e Vittorio Parigini dal Torino. I rossoblù ci hanno provato pure per Iturbe, ma alla fine non è stato trovato l'accordo con il Pumas nonostante l'ex Roma avesse sostenuto le visite mediche in Italia. Niente da fare anche per Amione (se ne riparlerà in estate) e Sottil.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Adama Soumaoro (difensore, Lille) - Titolo definitivo

Iago Falque (attaccante, Torino) - Prestito con diritto di riscatto

Andrea Masiello (difensore, Atalanta) - Titolo definitivo

Sebastian Eriksson (centrocampista, IFK Goteborg) - Titolo definitivo

Mattia Destro (attaccante, Bologna) - Prestito secco

Valon Behrami (centrocampista, svincolato)

Mattia Perin (portiere, Juventus) - Prestito

Vittorio Parigini (attaccante, Torino) - Titolo definitivo

CESSIONI - Le ultime ore di mercato hanno riservato grandi scossoni. Mimmo Criscito sembrava a un passo dalla Fiorentina, ma alla fine ha prevalso il cuore. Nicola avrà ancora a disposizione i vari Pinamonti, Pandev e Favilli, nonostante gli approcci delle big della Serie A. Anche Romero terminerà la stagione in Liguria, al contrario di Radu, diventato riserva dopo il ritorno di Perin: sul difensore c'era il Bayer Leverkusen. La cessione più importante è sicuramente quella di Christian Kouamé, che vestirà la maglia viola non appena rientrerà dall'infortunio. Stesso destino per Kevin Agudelo, poi il ds Marroccu ha sfoltito la rosa piazzando qualche esubero che aveva trovato poco spazio.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Christian Kouamé (attaccante, Fiorentina) - Titolo definitivo

Jawad El Yamiq (difensore, Real Saragozza) - Prestito

Sinan Gumus (attaccante, Antalyaspor) - Prestito

Stephane Omeonga (centrocampista, Hibernian) - Prestito

Andras Schafer (centrocampista, DAC) - Prestito

Sandro (centrocampista, svincolato)

Raul Asencio (attaccante, Cosenza) - Prestito

Nicola Dalmonte (attaccante, Trapani) - Prestito

Ionut Radu (portiere, Parma) - Fine prestito (via Inter)

Kevin Agudelo (centrocampista, Fiorentina) - Prestito con obbligo di riscatto