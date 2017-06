FOCUS TMW - I 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

© foto di NewsPix/Image Sport

Nuova settimana, nuova ondate di spiragli, colpi e novità. Cinque giorni di incontri e di sussurri, con tante possibilità in cantiere.

Nikola Kalinic - Dalla Fiorentina al Milan Sono i giorni dell'addio per il croato alla Fiorentina. Ogni ora è buona per i nuovi contatti tra Corvino, Fassone, Mirabelli, Ramadani ed Erceg. La sensazione è che siano i giorni giusti per la fumata bianca.

Borja Valero - Dalla Fiorentina all'Inter C'è l'ok di tutte le parti, manca solo l'ultimo placet da parte del giocatore. Fiorentina e Inter trattano sui dettagli, l'agente Camano ha già l'accordo su un contratto da 3 milioni coi nerazzurri. A meno di dietrofront da parte dei Della Valle, viste le intemperanze a riguardo della piazza, si va verso la fumata bianca.

Kostas Manolas e Leandro Paredes - Dalla Roma allo Zenit Doppio affare in vista. Per Manolas sono da limare i dettagli, oggi l'agente di Paredes, Sabbag, sarà in città per definire l'addio con la Roma. Doppio innesto per Mancini allo Zenit, 50-60 milioni di euro alla Roma.

Andrea Conti - Dall'Atalanta al Milan L'accordo sta diventando praticamente totale. L'Atalanta ha aperto al Milan, l'agente sarà a Cracovia per ragguagliare il giocatore. Tra mercoledì e giovedì è attesa la fumata bianca.

Dani Alves - Dalla Juventus al Manchester City Rescissione quasi ufficiale, l'accordo col Manchester City c'è. Il brasiliano saluta la Vecchia Signora ed è pronto, dopo una rottura inattesa, a ritrovare Pep Guardiola.

Gianluigi Donnarumma - Dal Milan... Al Milan Tutto può succedere. L'ipotesi del rinnovo è calda anche se la sensazione è che le parti si aggiorneranno dopo l'Europeo. Deadline fissata dal Milan: 3 luglio. Sì, forse siamo avanti. Ma lunedì prossimo può rinsaldarsi il matrimonio (ma con clausola da 40-45 milioni, come voleva inizialmente Raiola).

Fabio Borini - Dal Sunderland alla Lazio In attesa degli addii sempre più probabili di Biglia e Keita, la Lazio si muove sugli innesti, Borini sarebbe in arrivo dal Sunderland: accordo col giocatore, manca solo l'accelerata finale coi Black Cats.

Ante Budimir - Dalla Sampdoria al Crotone Dopo una lunga settimana di trattative, già oggi l'affare potrebbe conoscere una sua definizione. Accordo totale tra le parti, manca solo l'ultimo sì da parte dell'attaccante al ritorno al Crotone.

Lorenzo Pellegrini - Dal Sassuolo alla Roma Ci siamo. Impegnato con l'Under 21, si attende solo il ritorno in Italia di Pellegrini perché l'affare diventi ufficiale. Potrebbe fare come Schick: antipasto di visite e poi conclusione e definizione dell'affare al ritorno dalla Polonia.

Ivan Perisic - Dall'Inter al PSG o allo United L'Inter deve incassare soldi pesanti entro il 30 giugno e per questo deve cedere Perisic. Lo United non alza l'offerta a 50 milioni, idem il PSG. La sensazione è che sarà l'Inter ad abbassare le pretese anche perché ha solo pochi giorni per superare lo scoglio del Fair Play Finanziario.