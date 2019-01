FOCUS TMW - I 10 colpi di mercato che possiamo aspettarci nelle prossime ore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano poco meno di otto ore e mezzo alla fine del mercato. Ecco i 10 colpi che potrebbero chiudersi nei prossimi minuti.

ROMULO - Il difensore del Genoa è entrato nelle mire della Lazio dopo che la trattativa per Zappacosta è fallita. Può giocare sia sulla fascia che a centrocampo e, per questo, piace anche al Milan. Ieri c'è stato un contatto fra Leonardo e l'entourage del brasiliano, ma la Lazio sembra avanti.

OBERLIN - Accostato a vari club di Serie A, dall'Atalanta al Genoa, pare che l'Empoli abbia sorpassato la concorrenza e sia molto vicino all'arrivo dell'attaccante del Basilea. Prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di salvezza.

FACUNDO FERREYRA - In uscita dal Benfica, Ferreyra rischia di rimanere con il cerino in mano, almeno per quel che riguarda le proposte italiane. Il tempo per chiudere comincia a essere pochino, nonostante piaccia a Sassuolo e Parma. Prestito secco per sei mesi o con diritto di riscatto per diciotto per i ducali.

FARIAS - Come Oberlin, il giocatore del Cagliari può arrivare all'Empoli per sostituire il partente Zajc - verso il Fenerbahce? - e rinforzare l'undici di Iachini. Prestito oneroso con obbligo di riscatto a 5,5 milioni in caso di salvezza e contratto fino al 30 giugno del 2022.

BASTA - Fuori dalle rotazioni di Simone Inzaghi, il serbo può lasciare la Lazio e approdare al Bologna, puntellando un reparto che è quantomeno traballante e che ha bisogno di un esterno di destra. I biancocelesti chiedono 500 mila euro per il cartellino, mentre il giocatore vuole un contratto di un anno e mezzo.

JOSE' MACHIN - Il centrocampista offensivo del Pescara, ex Roma, sta giocando una grande stagione in B: può fare sia il mediano che il trequartista, il Parma sta cercando di prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro.

FERREIRA CARRASCO - Per il belga sembrava riaprirsi la pista Milan, ma la realtà è che i rossoneri non lo prenderanno, avende in mente Saint-Maximin, che rimane comunque una possibilità molto remota. Occhio, quindi, all'Arsenal, soprattutto se dovesse andare via Ozil.

BRUNO ALVES - La prestazione horror della retroguardia della Juventus, ieri a Bergamo, ha riaperto tutti i discorsi per il centralone portoghese. Il Parma non vuole liberarlo se non dietro pagamento di 1,5 milioni di euro.

SANDRO - Arrivato sei mesi fa dal Benevento, il centrocampista brasiliano potrebbe cambiare ancora maglia, dal Genoa all'Udinese. La trattativa è in stato avanzato.

MILAN BADELJ - Potrebbe essere il vero affare last minute, con la Fiorentina che si riprende il croato dalla Lazio dopo averlo perso a parametro zero in estate. Difficile ma non impossibile: gli 8-10 milioni richiesti da Lotito potrebbero sbarrare la strada.