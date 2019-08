FOCUS TMW - I 10 colpi last minute che possiamo aspettarci in Premier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Poco più di 10 ore al gong del mercato in Premier League, con la chiusura prevista per le ore 17 locali (le 18 in Italia). I club britannici inoltre, a differenza di quanto succede in Italia, avranno a disposizione ulteriori 24 ore dopo la chiusura ufficiale per sistemare eventuali dettagli rimasti in sospeso previa comunicazione alla FA entro e non oltre la deadline. Di seguito i 10 colpi che possiamo aspettarci nell'ultima giornata di mercato di Premier.

Il futuro di Pogba - Difficile, difficilissimo immaginare uno spostamento del francese dal Manchester United. Ma il Real Madrid ha intenzione di provarci fino in fondo, con Zinedine Zidane che fin dalle prime battute di mercato lo ha messo in cima alla sua lista della spesa. Il problema è la valutazione rapportata al poco tempo a disposizione: i Red Devils non si sono mai spostati dalla richiesta di 180 milioni di euro.

Inaki Williams e Fernando Llorente per lo United - Ceduto Lukaku all'Inter, il Manchester United ha disponibilità importante da investire sul mercato. E Inaki Williams dell'Athletic Club sembra oggi l'obiettivo numero 1. Prezzo? Clausola da 88 milioni di euro. Sullo sfondo Fernando Llorente: il basco piace anche alla Fiorentina, ma se i Red Devils decidessero di affondare il colpo per i viola ci sarebbero poche chance.

Leroy Sane dal City al Bayern - Altra operazione molto complessa da portare a termine, ma il Bayern vuole regalare il colpo al tecnico Kovac. Peccato che l'infortunio al ginocchio patito dal giocatore durante il community Shield abbia frenato la trattativa, fino a quel momento ben avviata. Questa mattina si capirà se l'esterno dovrà operarsi o meno al ginocchio, da lì il Bayern deciderà il da farsi.

Daniele Rugani per l'Arsenal - Il viaggio londinese di Fabio Paratici è servito per portare avanti anche questa trattativa. Il difensore è sceso al quinto posto nelle gerarchie di Sarri e le parti stanno ragionando su un prestito con obbligo di riscatto a 32,5 milioni. Per Rugani sarebbe pronto un contratto quadriennale.

Dennis Praet al Leicester - Operazione definita dalla serata di ieri che oggi sarà ufficiale. Alla Sampdoria andranno 21 milioni di euro per il cartellino del belga.

Il futuro di Eriksen - Che il danese fosse in procinto di lasciare il Tottenham sembrava chiaro fin dai primi giorni di mercato, anche e soprattutto dopo il rifiuto alla proposta di rinnovo degli Spurs. Lo United segue la vicenda ma pare essersi defilato, il Real Madrid potrebbe accelerare nelle prossime ore. Anche se in uscita i movimenti saranno possibili anche dopo la chiusura odierna.

Il futuro di Bruno Fernandes - Strettamente legato al futuro di Eriksen. Nel caso in cui il Tottenham dovesse cedere il danese, potrebbe decidere di accelerare per il portoghese ex Samp e Udinese. Su cui resta forte anche il solito Manchester United.

David Luiz e Umtiti per l'Arsenal - L'Arsenal, al netto dell'addio di Koscielny, sta proverà a prendere due difensori. Detto di Rugani, Unai Emery ha messo nel mirino anche David Luiz e lo stesso brasiliano pare attratto dall'idea. Tanto che ieri ha scelto di non allenarsi col Chelsea. Quindi Umtiti del Barça: più una suggestione che altro, soprattutto perché i blaugrana non vogliono privarsene.

Zaha per l'Everton - Wilfried Zaha sta forzando la mano col Crystal Palace e alla fine sarà probabilmente accontentato. L'Everton, dopo essersi visto rifiutare un'offerta da quasi 80 milioni è pronto al rilancio, verosimilmente quello decisivo.

Lo Celso e Sessegnon al Tottenham - Tottenham e Betis sono vicinissimi alla fumata bianca dell'affare Lo Celso, con gli andalusi che incasseranno 60 milioni di euro. A prescindere da Lo Celso e Bruno Fernandes, gli Spurs chiuderanno anche col Fulham per il talentino classe 2000 Ryan Sessegnon.