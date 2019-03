FOCUS TMW - I contratti del Bologna: tanti riscatti in ballo. Rebus Palacio

© foto di Federico Gaetano

Anche in casa Bologna non mancano i giocatori arrivati in prestito il cui futuro dovrà essere discusso nelle prossime settimane. Ma in ballo, il club rossoblù, ha anche diversi discorsi relativi ai rinnovi di contratto dei giocatori più importanti della rosa di Sinisa Mihajlovic.

2019 - Iniziamo con Rodrigo Palacio: l'idea è quella di proseguire insieme, ma il Trenza prenderà una decisione in merito solo a fine stagione. Nei contratti di Mattiello e Danilo è presente l'obbligo di riscatto a determinate condizioni, mentre Orsolini, Sansone e Soriano saranno trattenuti salvo colpi di scena. Lyanco ed Edera, infine, torneranno al Torino.

2020 - Mattia Destro molto probabilmente lascerà Bologna al termine della stagione. Nei prossimi mesi, invece, potrebbero partire le trattative per il rinnovo di Krejci.

2021 - A Bologna Poli sembra aver trovato la propria dimensione, non è da escludere che la prossima stagione il club si sieda al tavolo col giocatore per il rinnovo. Situazione molto simile anche per Nagy.

2022 - Pulgar ha rinnovato da poco, così come Donsah. Da valutare le posizioni di Calabresi e Helander.

2023 - Fra i giocatori blindati a Bologna ci sono Skorupski, Dijks, Mbaye e Svanberg, situazioni che almeno per il momento non creano preoccupazioni alla dirigenza rossoblù.