FOCUS TMW - I contratti del Parma: 4 verso il rinnovo. Poi testa ai prestiti

Tante situazioni in divenire in casa Parma, legate ai prestiti che andranno ridiscussi a fine stagione ma pure ai contratti in scadenza più o meno vicini al rinnovo. Di sicuro le prossime settimane, magari a salvezza acquisita matematicamente, la dirigenza gialloblù avrà il suo bel da fare.

2019 - Tanti i prestiti da valutare a fine stagione per il Parma: su tutti quello di Inglese, arrivato con riscatto e controriscatto per il Napoli, ma pure Grassi (secco), Sepe, Dimarco e Bastoni. Quindi i giocatori in scadenza: per Biabiany e Gobbi non si hanno notizie in merito a eventuali rinnovi, al momento. Iacoponi e Frattali hanno già rinnovato, si attende solo l'ufficialità. Rigoni, invece, ha un'opzione sul contratto per prolungare di un'ulteriore stagione.

2020 - Per Barillà potrebbe presto arrivare il rinnovo, come confermato nei giorni scorsi dal suo agente. La situazione di Bruno Alves, invece, sarà probabilmente presa in esame solo sul finire della prossima stagione.

2021 - Per Galgliolo è in arrivo il rinnovo fino al 2022. Stessa sorte potrebbe toccare a Gervinho, soprattutto se le prestazioni dovessero rimanere su questo livello.

2022 - Kucka ha firmato fino al 2022 poche settimane fa, mentre per Dezi in estate potrebbero aprirsi nuove strade sul mercato.

2023 - Diakhate e Brazao sono arrivati nel mercato invernale, mentre per Stulac il Parma si era tutelato già la scorsa estate quando lo prelevò dal Venezia.