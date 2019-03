FOCUS TMW - I contratti dell'Inter: rebus Icardi e tre rinnovi in arrivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Inter le situazioni 'imminenti' riguardano principalmente i prestiti e, in caso di riscatto, gli eventuali nuovi contratti. Sul piatto tuttavia ci sono anche diverse trattative di rinnovo già avviate dalla dirigenza ma ancora in attesa di trovare la giusta quadratura e, di conseguenza, la fumata bianca.

2019 - Politano sarà riscattato senza troppi dubbi, a quel punto partirà il contratto fino al 2023. Situazioni simili per Keita, Vrsaljko e Soares: se il primo potrebbe restare a fronte di uno sconto rispetto ai 34 milioni pattuiti per il riscatto, gli altri due torneranno alle squadre di appartenenza (Atletico e Southampton), salvo colpi di scena. Quindi l'ex capitano Ranocchia: dopo una stagione ai margini del progetto tecnico di Spalletti, il suo futuro sarà lontano dall'Inter.

2020 - Il brasiliano Miranda, dopo aver chiesto la cessione in inverno, lascerà i nerazzurri (a maggior ragione dopo l'arrivo dell'ex compagno Godin). Da valutare, invece, la situazione legata a Borja Valero (voluto fortemente da Spalletti in nerazzurro).

2021 - Nelle prossime settimane, salvo colpi di scena, arriveranno i rinnovi di Handanovic e D'Ambrosio. Candreva e Joao Mario potrebbero (dovrebbero) trovare una nuova sistemazione in estate, mentre la situazione legata a Mauro Icardi è in totale e continua evoluzione dopo il rientro in squadra di ieri.

2022 - Per Skriniar è in arrivo il rinnovo, con adeguamento, fino al 2023. Stessa sorte potrebbe toccare anche a Vecino. Brozovic ha rinnovato nei mesi scorsi, mentre per Perisic molto dipenderà dal mercato. Ma il futuro sembra sempre più lontano dalla Milano nerazzurra.

2023 - Quattro giocatori che al momento non hanno problemi di contratto. Se il futuro di De Vrij e Lautaro sarà certamente nerazzurro, lo stesso non si può dire per Gagliardini e Dalbert.