FOCUS TMW - I contratti dell'Udinese: tanti blindati. Manca il rinnovo di Behrami

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese si è portata avanti col lavoro e nei mesi scorsi ha prolungato i contratti di Samir e soprattutto De Paul, col secondo che in estate sarà certamente al centro di diverse trattative di mercato. Ma la scadenza nel 2023 regala forza contrattuale al club friulano.

2019 - Col Watford, a fine stagione, dovranno essere valutate le posizioni di Okaka, Zeegelaar e Wilmot. Sandro sarà riscattato dal Genoa visto l'obbligo inserito nel contratto di prestito, mentre Behrami dovrebbe rinnovare fino al 2021 nelle prossime settimane.

2020 - Per quanto riguarda Badu, il contratto in scadenza nel 2020 non lascia tranquilli ma molto in tal senso dipenderà dalle sue condizioni dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio.

2021 - Nei mesi scorsi sono state tante le squadre che si erano interessate a Bram Nuytinck. Per questo non è da escludere un incontro per parlare del rinnovo nei prossimi mesi.

2022 - Tanti i giocatori col contratto a scadenza nel 2022 che quindi non portano a pensare a incontri o rinnovi imminenti. Anche se fra questi non è da escludere un prolungamento per Seko Fofana, magari la prossima stagione.

2023 - De Paul ha rinnovato nelle scorse settimane, anhce se difficilmente in estate il futuro sarà ancora a Udine. Con lui, in questo gruppetto con contratti a lunga scadenza, anche Lasagna, Musso, Pussetto e Mandragora. Ovvero i giocatori del futuro per l'Udinese.