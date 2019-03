FOCUS TMW - I contratti della Fiorentina: priorità ai riscatti. Poi via ai rinnovi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I pensieri principali, in casa Fiorentina, riguardano i tanti giocatori arrivati la scorsa estate in prestito le cui situazioni dovranno essere affrontate nelle prossime settimane. Anche se inevitabilmente, in vista della prossima stagione, dovranno esser prese in esame anche le singole situazioni riguardanti i big della rosa ambiti sul mercato.

2019 - Solo uno, Luis Muriel, è certo del riscatto e quindi di ottenere un nuovo contratto dalla società viola. Marko Pjaca tornerà alla Juventus e Gerson (prestito secco) alla Roma, mentre le situazioni di Terracciano, Edimilson e Mirallas dovranno essere valutate.

2020 - L'unico giocatore con scadenza 2020 è Vincent Laurini. Poco utilizzato da Pioli, in estate il suo addio alla maglia gigliata è molto probabile.

2021 - Nelle prossime settimane il comparto mercato della società viola avrà dei contatti con gli entourage di Biraghi e Veretout. Entrambi al centro di interessi di mercato, l'idea della Fiorentina è quella di allungare il contratto (con adeguamento) per allontanare le big interessate. Anche se di fronte ad offerte importanti, in estate, potrebbero pure lasciare il Franchi.

2022 - In questo gruppo il più vicino ad un prolungamento sembra essere Benassi, che potrebbe rinnovare fino al 2023 a fine stagione. Stessa sorte potrebbe toccare a Giovanni Simeone, mentre i nomi di Chiesa e Milenkovic sono ambitissimi sul mercato. Se la Fiorentina riuscirà a trattenerli in estate, a settembre potrebbero arrivare i rinnovi con conseguenti adeguamenti degli attuali contratti.

2023 - Fra i baby talenti della Fiorentina quello che ha il futuro maggiormente blindato è sicuramente Alban Lafont. La Viola ci ha puntato forte in estate, da qui il contratto firmato fino al 2023 che lascia tranquilla la società.